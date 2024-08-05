كما كشف في الجول.. شبيبة القبائل يعلن ضم والتر بواليا

أعلن نادي شبيبة القبائل الجزائري ضم والتر بواليا مهاجم الأهلي الأسبق.

والتر بواليا النادي : لاعب حر شبيبة القبائل

وكان FilGoal.com قد كشف سابقا عن اقتراب بواليا من الانتقال إلى شبيبة القبائل لمدة موسمين. (تفاصيل من هنا)

وفضّل بواليا الانتقال إلى الدوري الجزائري عن العروض التي تلقاها من الدوري المصري.

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن رغبة غزل المحلة في ضم بواليا.

وسيشارك غزل المحلة في الدوري الممتاز بالموسم المقبل بعد أن أنهى دوري المحترفين في المركز الثاني.

وانضم بواليا للنهضة العماني في شهر يناير الماضي.

وشارك صاحب الـ 29 عاما مع النهضة في 17 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع هدفين.

وبدأ بواليا مسيرته في الدوري المصري عام 2019 بنادي الجونة قبل أن ينتقل للأهلي بعد موسمين.

ورحل بواليا عن الأهلي في بعد 6 أشهر وخرج في أكثر من فترة إعارة لمالاتيا سبور والسيلية القطري والقادسية السعودي قبل الاستقرار في النهضة.