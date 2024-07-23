مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: بواليا يقترب من شبيبة القبائل.. وسبب رفض الدوري المصري

بات والتر بواليا مهاجم الأهلي الأسبق قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى شبيبة القبائل الجزائري.

والتر بواليا النادي : لاعب حر شبيبة القبائل

وتحدث مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء قائلا: "بواليا اتفق مع شبيبة القبائل على التوقيع على عقد لمدة موسمين مع الفريق".

وواصل "تلقى اللاعب عدة عروض من الدوري المصري لكنه فضل الذهاب إلى الجزائر في الوقت الحالي".

وكان FilGoal.com كشف سابقا عن رغبة غزل المحلة في ضم بواليا.

وسيشارك غزل المحلة في الدوري الممتاز بالموسم المقبل بعد أن أنهى دوري المحترفين في المركز الثاني.

وانضم بواليا للنهضة العماني في شهر يناير الماضي.

وشارك صاحب الـ 29 عاما مع النهضة في 17 مباراة وخلالها سجل 8 أهداف وصنع هدفين.

وبدأ بواليا مسيرته في الدوري المصري عام 2019 بنادي الجونة قبل أن ينتقل للأهلي بعد موسمين.

ورحل بواليا عن الأهلي في بعد 6 أشهر وخرج في أكثر من فترة إعارة لمالاتيا سبور والسيلية القطري والقادسية السعودي قبل الاستقرار في النهضة.