أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم التاسع لـ البعثة المصرية

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 19:08

كتب : محمد سمير

سيف الدرع - جيمس باركر - مصر ضد الأرجنتين كرة يد

انتهت منافسات البعثة المصرية في تاسع أيام أولمبياد باريس 2024 في الرياضات الفردية والجماعية.

وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم الثامن لـ باريس 2024.

كرة يد

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الشراع

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الرماية

عمر خالد ينهي المرحلة الأولى في المركز 17 بعد تحقيق 288 نقطة. (طالع التفاصيل)

أميرة أبو شقة تنهي منافسات السكيت في المركز 29 والأخير برصيد 107 من 125 نقطة لتودع المنافسات. (طالع التفاصيل)

سلاح الشيش

أنهى منتخب مصر منافساته في سلاح الشيش في المركز الثامن بعد الخسارة من كندا. (طالع التفاصيل)

كرة يد أولمبياد باريس باريس 2024
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