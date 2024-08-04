أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم التاسع لـ البعثة المصرية
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 19:08
كتب : محمد سمير
انتهت منافسات البعثة المصرية في تاسع أيام أولمبياد باريس 2024 في الرياضات الفردية والجماعية.
وإليكم ملخص نتئج البعثة المصرية في اليوم الثامن لـ باريس 2024.
كرة يد
حسم منتخب مصر فوزه الثالث في دور المجموعات بالفوز على الأرجنتين. (طالع التفاصيل)
الشراع
مراكز متأخرة في اليوم الرابع لكل من خلود منسي وعلي بدوي. (طالع التفاصيل)
الرماية
عمر خالد ينهي المرحلة الأولى في المركز 17 بعد تحقيق 288 نقطة. (طالع التفاصيل)
أميرة أبو شقة تنهي منافسات السكيت في المركز 29 والأخير برصيد 107 من 125 نقطة لتودع المنافسات. (طالع التفاصيل)
سلاح الشيش
أنهى منتخب مصر منافساته في سلاح الشيش في المركز الثامن بعد الخسارة من كندا. (طالع التفاصيل)
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