أولمبياد باريس - منتخب اليد إلى الوصافة مؤقتا بفوز عريض على الأرجنتين

اختتم منتخب مصر لرجال كرة اليد مشواره في دور المجموعات بفوز كبير على الأرجنتين.

وحول الفراعنة تأخرهم في الشوط الأول إلى انتصار مستحق ليصعد منتخب مصر إلى الوصافة مؤقتا.

وجمع المنتخب المصري 7 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل مقابل خسارة وحيدة كانت أمام الدنمارك.

وصعد منتخب مصر إلى المركز الثاني مؤقتا في انتظار نتيجة الدنمارك أمام النرويج، وفي حال عدم فوز النرويج يضمن الفراعنة الوصافة.

وبدأ اللقاء بهدف هنا وآخر هناك قبل أن يوسع منتخب الأرجنتين الفارق 8-5 في الدقيقة 12.

وتواصل تقدم الأرجنتين بفارق ثلاثة أهداف حتى تعادل الفراعنة في الدقيقة 28 بنتيجة 14-14.

وفي الثانية الأخيرة حسم منتخب الأرجنتين الشوط بنتيجة 15-14.

وبشكل مغاير تماما في الشوط الثاني نجح الفراعنة في العودة للقاء والتقدم لأول مرة عقب مرور 3 دقائق.

وشهدت الخمس دقائق الأولى صحوة مصرية إذ تقدم الفراعنة 19-16 لكن سرعان ما تعادل منتخب الأرجنيتن 19-19.

وجاء النصف الثاني من الشوط بسيطرة مصرية تامة مع تألق كريم هنداوي في حراسة المرمى.

كما تألق أحمد هشام دودو بتسجيل أكثر من هدف والتقدم لمصر 26-23.

وحسم لاعبو منتخب مصر المباراة في النهاية بنتيجة 34-27.

وسجل الثنائي علي زين وسيف الدرع ستة أهداف لكل منهما.

بينما تألق كريم هنداوي وتصدى لـ 15 تسديدة من 42.

وينتظر منتخب مصر منافسه في ربع النهائي والمقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل.