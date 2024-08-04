أولمبياد باريس - مراكز متأخرة لخلود وبدوي في الشراع باليوم الرابع

مواليد 22 يوليو 1998.

بدأت ممارسة لعبة الشراع في التاسعة من عمرها بمحافظتها بالإسكندرية.

تُلقب بـ عروس البحر، وتهوى الرسم، ودرست الهندسة بالجامعة اليابانية في برج العرب.

بدأت ممارسة الشراع وعمرها 9 سنوات بسبب رؤية شقيقها الأكبر في التدريبات، ولعبت الشراع والجمباز سويا قبل أن تستقر على الشراع.

قابلت كرم جابر بطل المصارعة وصاحب الذهبية والفضية في الأولمبياد، وحلمت أن تمثل مصر يوما في الأولمبياد مثله ونجحت في التأهل في باريس للمرة الثانية على التوالي.

أولى بطولاتها الخارجية كانت في إيطاليا، وكانت أصغر لاعبة تحقق ميدالية بالبطولة العربية في 2011 بالدوحة.

بجانب اللغة العربية تتحدث اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

تعرضت لإصابة قوية في 2018 تسببت في غيابها عن المشاركات لمدة 7 أشهر.

تبحر يومين في الأسبوع وتذهب إلى صالة الألعاب الرياضية 5 أيام في الأسبوع.

كانت أول لاعبة تمثل مصر في الدورات الأولمبية للشباب عندما شاركت في 2014 بالصين.