أولمبياد باريس - مراكز متأخرة لخلود وبدوي في الشراع باليوم الرابع
الأحد، 04 أغسطس 2024 - 18:38
كتب : FilGoal
تواصلت منافسات الشراع لليوم الرابع على التوالي بمشاركة الثنائي المصري علي بدوي وخلود منسي.
وأقيم اليوم السباقين السابع والثامن، وتُختتم غدا السباقين التاسع والعاشر في منافسات الشراع.
خلود أنهت السباق السابع في المركز 35، والثامن في المركز الـ 36.
أما علي فأنهى السباق السابع في المركز الـ 29 والثامن في المركز الـ 39.
وتقام منافسات الشراع من 10 سباقات على 5 أيام ويتم تأهل أول 10 متسابقين إلى النهائي.
ويتم احتساب النقاط بجمع المراكز في الـ 10 سباقات على أن يتم حذف النتيجة الأسوأ وترتيب اللاعبين.
من هو علي بدوي؟
نرشح لكم
أولمبياد باريس - التونسي جوادي ينهي سباق 1500 متر في المركز السادس أولمبياد باريس - جدول مواعيد منافسات بعثة مصر الإثنين 5 أغسطس أولمبياد باريس - ملخص منافسات ونتائج اليوم التاسع لـ البعثة المصرية أولمبياد باريس - منتخب مصر لـ الشيش ينهي منافساته في المركز الثامن أولمبياد باريس – يد.. تأهل فرنسا بصعوبة من مجموعة مصر بعد الفوز على المجر أولمبياد باريس – إنجاز تاريخي.. نجامبا تضمن حصد أول ميدالية لفريق اللاجئين أولمبياد باريس - دجوكوفيتش يحقق ما كان ينقصه ويفوز بذهبية التنس ضد ألكاراز أولمبياد باريس - الكشف عن قرعة منافسات المصارعة لـ منيع ومؤمن ربيع