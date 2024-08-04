أولمبياد باريس - مراكز متأخرة لخلود وبدوي في الشراع باليوم الرابع

الأحد، 04 أغسطس 2024 - 18:38

كتب : FilGoal

علي بدوي - الشراع

تواصلت منافسات الشراع لليوم الرابع على التوالي بمشاركة الثنائي المصري علي بدوي وخلود منسي.

وأقيم اليوم السباقين السابع والثامن، وتُختتم غدا السباقين التاسع والعاشر في منافسات الشراع.

خلود أنهت السباق السابع في المركز 35، والثامن في المركز الـ 36.

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أما علي فأنهى السباق السابع في المركز الـ 29 والثامن في المركز الـ 39.

وتقام منافسات الشراع من 10 سباقات على 5 أيام ويتم تأهل أول 10 متسابقين إلى النهائي.

ويتم احتساب النقاط بجمع المراكز في الـ 10 سباقات على أن يتم حذف النتيجة الأسوأ وترتيب اللاعبين.

من هو علي بدوي؟

مواليد 1 يناير 2001.

يتدرب 30 ساعة أسبوعيا، ودرس إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في مالطا.

يهوى الاستماع إلى الموسيقى ومتابعة أخبار البورصة.

بدأ رياضة الشراع وعمره 6 أعوام في نادي اليخوت المصري.

اختار رياضة الشراع بسبب حبه للألعاب البحرية والمائية، ومتابعة رياضيي الشراع الأكبر منه سنا.

يبدأ يومه بالاستيقاظ في السابعة صباحا ويذهب للجري لمدة 30 دقيقة ثم يتدرب على الشراع لمدة 3 ساعات ويختتم تدريباته بمران في صالة الألعاب الرياضية.

قدوته محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول لكرة القدم، ولويس هاميلتون بطل الفورمولا 1.

لاعبة الشراع خلود منسي:

من هي خلود منسي؟

مواليد 22 يوليو 1998.

بدأت ممارسة لعبة الشراع في التاسعة من عمرها بمحافظتها بالإسكندرية.

تُلقب بـ عروس البحر، وتهوى الرسم، ودرست الهندسة بالجامعة اليابانية في برج العرب.

بدأت ممارسة الشراع وعمرها 9 سنوات بسبب رؤية شقيقها الأكبر في التدريبات، ولعبت الشراع والجمباز سويا قبل أن تستقر على الشراع.

قابلت كرم جابر بطل المصارعة وصاحب الذهبية والفضية في الأولمبياد، وحلمت أن تمثل مصر يوما في الأولمبياد مثله ونجحت في التأهل في باريس للمرة الثانية على التوالي.

أولى بطولاتها الخارجية كانت في إيطاليا، وكانت أصغر لاعبة تحقق ميدالية بالبطولة العربية في 2011 بالدوحة.

بجانب اللغة العربية تتحدث اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

تعرضت لإصابة قوية في 2018 تسببت في غيابها عن المشاركات لمدة 7 أشهر.

تبحر يومين في الأسبوع وتذهب إلى صالة الألعاب الرياضية 5 أيام في الأسبوع.

كانت أول لاعبة تمثل مصر في الدورات الأولمبية للشباب عندما شاركت في 2014 بالصين.

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