فوز مدو.. بشكتاش بطل كأس السوبر التركي بخماسية ضد جالاتاسراي

السبت، 03 أغسطس 2024 - 23:28

كتب : إسلام أحمد

بشكتاش

توج بشكتاش بلقب كأس السوبر التركي 2024 بفوز تاريخي بخماسية دون رد على جالاتاسراي.

وحقق بشكتاش اللقب للمرة العاشرة في تاريخه ليصبح في المركز الثاني بالتساوي مع طرابزون سبور.

فيما يعد جالاتاسراي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 17 لقبا آخرها العام الماضي والذي شهد انسحاب فنربخشة.

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وحقق بشكتاش أكبر فوز في تاريخ السوبر التركي متفوقا على انتصار طرابزون سبور على سيفاس سبور بنتيجة 4-0 في 2022.

وبات الهولندي جيوفاني فان برونكهورست المدير الفني للنسور أول أجنبي يقود بشكتاش للفوز بالسوبر منذ الفرنسي جيان تيجانا في 2006.

وأصبح الإيطالي تشيرو إيموبيلي أول لاعب يسجل ثنائية في السوبر التركي بقميص بشكتاش منذ عام 1990.

وصف المباراة

لم يحتج النسور سوى 22 ثانية، إذ استغل الوافد الجديد تشيرو إيموبيلي خطأ دفاعي وانفرد وسجل في الشباك هدفه الأول على الإطلاق مع بشكتاش.

شوط أول انتهى بالهدف المبكر.

وفي الدقيقة 53 أضاف يوناس سفينسون الهدف الثاني لبشكتاش.

وأضاف إيموبيلي الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة 81.

وزاد فيكتور نيلسون من متاعب جالاتاسراي بتعرضه للطرد في الدقيقة 87.

وسجل البرتغالي رافا سيلفا الهدف الرابع في الدقيقة 90+1 الهدف الرابع.

وبعد دقيقة صنع سيلفا الهدف الخامس والذي سجله مصطفى إرهان، ليكتب انتصار تاريخي وبداية موسم مثير للكرة التركية.

وفاز إيموبيلي بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

بشكتاش جالاتاسراي السوبر التركي
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