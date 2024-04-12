تغريم فنربخشة واعتبار جالاتاسراي فائزا في السوبر التركي 3-0

الجمعة، 12 أبريل 2024 - 00:09

كتب : FilGoal

فنربخشة - جالاتاسراي - السوبر التركي

غرم الاتحاد التركي لكرة القدم فريق فنربخشة بـ 115 ألف يورو وأعلن فوز جالاتاسراي بنتيجة 3-0 في كأس السوبر التركي.

وأقيمت المباراة في 11 نيسان بمدينة أورفة التركية، بعد أشهر من إلغاء اللقاء لأسباب سياسية والذي كان مقررا إقامته في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض. (طالع التفاصيل)

وشارك فنربخشة في اللقاء بفريق تحت 19 عاما اعتراضا على قرارات الاتحاد التركي ضد في أزمة طرابزون سبور وعدم الموافقة على طلبهم بتأجيل المباراة وعدم رضاهم عن تعيين حكم تركي.

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وخاض لاعبو فنربخشة اللقاء بفريق الشباب واستقبلوا هدفا في الدقيقة الأولى ثم انحسبوا بعد مرور 3 دقائق من بداية اللقاء.

وحقق جالاتاسراي اللقب السابع عشر في تاريخه من السوبر التركي، فيما اكتفى فنربخشة بـ 9 ألقاب.

وشارك الكناري في اللقاء كونه بطلا لكأس تركيا، فيما شارك جالاتاسراي كونه بطلا للدوري الموسم الماضي.

ماذا حدث؟

انتصر فنربخشة على طرابزون بنتيجة 3-2 وعقب المباراة وأثناء احتفال لاعبي الكناري بالفوز في ملعب مضيفهم، هاجم عددا من المشجعين لاعبي الفريق واشتبكوا معهم بشكل عنيف.

وقرر الاتحاد التركي حرمان طرابزون سبور من اللعب بجماهير في 6 مباريات، وتغريم النادي ماليا بـ100 ألف دولار.

ثم تم تقليص العقوبة بعد الاستئناف لـ 4 مباريات فقط.

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı yarım kaldı: Fenerbahçe sahadan çekildi - 8

مجلس إدارة فنربخشة اجتمع وصوت على عدم الانسحاب من الدوري التركي اعتراضا على قرارات الاتحاد التركي.

كما طلب فنربخشة تأجيل لقاء السوبر التركي لوقت لاحق، بسبب خوضه لقاء خارج الأرض يوم الخميس المقبل ضد أولمبياكوس اليوناني في ربع نهائي الدوري الأوروبي وهو ما قوبل بالرفض.

وعلى ذلك قرر فنربخشة خوض السوبر بفريق تحت 19 عاما اعتراضا على قرارات الاتحاد التركي.

وصرَح علي كوتش رئيس فنربخشة قائلا: "مهما حدث اليوم، ومهما حدث حتى الآن. في هذه المرحلة، أضعف فنربخشة فرصته في الفوز بالكأس بنسبة 50%، وفعل ذلك للتمرد ضد المبادئ والقيم التي يؤمنوا بها والمظالم التي تعرض لها".

جالاتاسراي فنربخشة السوبر التركي
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