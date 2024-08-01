خبر في الجول - مفاوضات ضم عدي الدباغ تسير بالتوازي مع عمر فرج

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 18:44

كتب : أحمد الخولي

لاعبو فلسطين يحتفلون بهدف عدي دباغ في مرمى هونج كونج

يواصل الأهلي العمل على تدعيم خط هجومه من أجل الموسم المقبل، ويظهر الآن في الصورة لاعب فلسطيني آخر وهو عدي الدباغ.

ويمتلك الأهلي في صفوفه وسام أبو علي الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 14 هدفا، فيما بدأ مفاوضات ضم مواطنه عمر فرج من أيك السويدي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم شارلروا البلجيكي يرحب بالانضمام للأهلي.

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وتسير مفاوضات الأهلي مع الفريق البلجيكي بالتوازي مع محاولات ضم عمر فرج من أيك السويدي.

وكيل عدي الدباغ يوضح لـ بطولات موقفه من الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك - بطولات

المهاجم البالغ 25 عاما بدأ مع هلال القدس ثم انتقل للسالمية والقادسية والعربي في الكويت.

وفي صيف 2021 انضم لأروكا البرتغالي وبعد عامين انتقل لشارلروا البلجيكي.

ويمتد تعاقد الدباغ مع الفريق البلجيكي حتى 2026 بعدما سجل الموسم الماضي 6 أهداف وصنع 3 في 30 مباراة.

وارتدى الدباغ قميص الفدائي في 22 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.

وسبق أن نفى اللاعب في 2022 توصله لاتفاق للانتقال للزمالك. (طالع التفاصيل)

وتألق الدباغ في كأس آسيا 2023 حيث سجل 3 أهداف وقاد بلاده للتأهل لأول مرة للأدوار الإقصائية في التاريخ.

وخلال تصفيات كأس العالم 2026 ساهم في وصول منتخب بلاده للمرحلة الثالثة من التصفيات وحجز مقعدا في كأس آسيا 2027,

عدي الدباغ الأهلي الدوري المصري
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