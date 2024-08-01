مصدر من الأهلي لـ في الجول: المفاوضات مع عمر فرج في الرتوش الأخيرة

الخميس، 01 أغسطس 2024 - 16:16

كتب : أحمد الخولي

عمر فرج - لاعب أيك السويدي

كشف صحيفة سويدية اقتراب الأهلي المصري من ضم الفلسطيني عمر فرج مهاجم أيك السويدي.

ورد مصدر من النادي الأهلي عبر FilGoal.com على التقارير السويدية المتداولة بشأن المفاوضات مع اللاعب.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "بالفعل هناك مفاوضات مع عمر فرج المهاجم الفلسطيني لأيك السويدي وهي في الرتوش الأخيرة".

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وتابع "مازالت هناك محادثات على صيغة الصفقة من أجل حسمها واللاعب يقترب من الأهلي".

وحال تمت الصفقة يعتبر ثاني صفقات الأهلي من الدوري السويدي خلال نفس العام بعد ضم وسام أبو علي.

وكشف التقرير السويدي أن الصفقة ستتم مقابل 20 مليون كرونة سويدي أي ما يقارب من 1.75 مليون يورو.

ويبلغ عمر فرج من العمر 22 عاما ويلعب في مركز الهجوم وانتقل إلى صفوف أيك السويدي في فبراير 2023 من ليفانتي الإسباني.

وسبق وأن لعب عمر فرج لمنتخب السويد تحت 21 عاما في خمس مباريات ونجح في تسجيل 4 أهداف عام 2022.

بينما لعب لمنتخب السويد الأول في يناير 2023 لمباراتين.

قبل أن يستقر عمر فرج على تمثيل منتخب فلسطين في صيف 2024.

وشارك عمر فرج كبديل أمام منتخب لبنان في الوقت بدل من الضائع بدلا من وسام أبو علي مهاجم الأهلي الحالي.

ولعب فرج مباراتين مع منتخب فلسطين شهر يونيو الماضي ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم.

وخاض عمر فرج 13 مباراة بقميص أيك السويدي الموسم الماضي ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة 2 آخرين.

عمر فرج الأهلي أيك أثينا
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