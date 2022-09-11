عدي دباغ ينفي اتفاقه مع الزمالك

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 23:26

كتب : محمد عبد العظيم

عدي دباغ

نفى عدي دباغ لاعب أروكا البرتغالي توصله لاتفاق للانتقال إلى الزمالك.

وشارك دباغ عبر حسابه في إنستجرام نصًا توضيحيًا ينفي جملة وتفصيلا توصله لاتفاق مع الزمالك كما أشيع.

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وكان FilGoal.com قد تواصل مع نيكولاس أونيسي وكيل المهاجم الفلسطيني في وقتٍ سابق.

ورد أونيسي في حسم لـ FilGoal.com: "لا نتواصل مع الزمالك تمامًا".

وأضاف: "إنه نبأ زائف بنسبة 100%، لم يحدث أي مفاوضات من هذا النوع".

وأشار: "تلقيت العديد من الرسائل من ناس كثر، ولكن هذا غير صحيح".

وأتم: "عُدي كان موجودًا في الملعب لدعم زملائه في أروكا منذ ساعات".

عُدي دباغ

دباغ (23 عامًا) مهاجم دولي فلسطيني يقضي موسمه الثاني مع أروكا البرتغالي.

وسجل دباغ 4 أهداف وصنع هدفا في 23 مباراة بالدوري البرتغالي الموسم الماضي.

وسبق لـ دباغ اللعب في السالمية والقادسية واليرموك والعربي بالدوري الكويتي.

ويمتلك دباغ 27 مباراة دولية مع منتخب فلسطين، سجل خلالها 10 أهداف.

وشارك دباغ مع فلسطين في كأس آسيا 2019، وساهم في وصولها إلى نهائيات نسخة 2023 بتسجيله 6 أهداف في التصفيات.

ولم يظهر دباغ في أي مباراة مع أروكا حتى اللحظة بالموسم الحالي بسبب مشكلة في تأشيرة الدخول إلى البرتغال.

وكان مفترضًا أن ينضم دباغ لفترة الإعداد في 29 يونيو الماضي، لكنه لم يصل البرتغال إلا منذ أسبوعين تقريبا بسبب مشكلة في التأشيرة.

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