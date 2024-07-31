سكاي: توقيع غرامة مالية على مانشستر سيتي لخرق القواعد 22 مرة

كلوب: أستبعد عودتي للتدريب في الوقت الحالي.. ولا زالت أريد العمل في كرة القدم

جوارديولا يوضح سبب استبدال هالاند بين شوطي لقاء برشلونة

بركلات الترجيح.. برشلونة يهزم مانشستر سيتي في أمريكا

الردود مستمرة.. ألفاريز: لم أقل شيئا سيئا للتفكير في مستقبلي

إنزو فيرنانديز يعتذر لزملائه في تشيلسي قبل الانضمام للتدريبات

جوارديولا: لم نتلق أي عروض لـ دي بروين.. وعليه أن يقرر مستقبله بنفسه

جوارديولا يرد على تصريحات جوليان ألفاريز المثيرة للجدل

وكيل ثياو يكشف حقيقة الاتفاق للانتقال إلى نيوكاسل