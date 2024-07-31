سكاي: توقيع غرامة مالية على مانشستر سيتي لخرق القواعد 22 مرة

الأربعاء، 31 يوليه 2024 - 21:42

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن توقيع غرامة مالية على نادي مانشستر سيتي.

العقوبة جاءت بسبب خرق مانشستر سيتي لقواعد تتعلق بركلات البداية وإعادة البدء بعد نهاية الشوط الأول.

وسيدفع مانشستر سيتي 2 مليون جنيه إسترليني بسبب خرق القواعد 22 مرة خلال الموسمين الماضيين.

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وفقا لسكاي فإن مانشستر سيتي اعتذر عن الوقائع ووافق على دفع العقوبة.

القضية لا علاقة لها بالتحقيق في خرق مانشستر سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف للدوري الإنجليزي والتي يتم التحقيق فيها حاليا في 115 قضية.

وتوج مانسشتر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز في آخر 3 سنوات.

مانشستر سيتي
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