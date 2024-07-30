جوارديولا يرد على تصريحات جوليان ألفاريز المثيرة للجدل

رد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على تصريحات مهاجمه جوليان ألفاريز التي زادت الغموض حول مستقبله مع الفريق.

وتلقى ألفاريز العديد من العروض للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال جوارديولا في تصريحات للصحفيين: "ألفاريز يريد اللعب في اللحظات المهمة، ولكن الآخرين أيضًا يريدون ذلك. لدينا 18 أو 19 لاعبًا يريدون لعب المباريات المهمة".

وأضاف المدرب الإسباني "لقد قال ألفاريز إن عليه التفكير في مستقبله، حسنًا، فليفكر في الأمر، بعد ذلك فليخبرنا".

وأكمل "لقد لعب كثيرًا. هل يريد المزيد؟ نعم، هذا جيد. لذا، نحن لا نفكر في استبداله".

وأتم بيب "أعلم أنه قال إنه سيفكر في مستقبله، سيتواصل وكيله بإدارة سيتي، وسنرى ما سيحدث".

وزاد خوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي حالة الغموض حول مستقبله مع ناديه.

إذ قال ألفاريز في تصريحات للصحفيين: "في الموسم الماضي كنت أحد أكثر اللاعبين لعبا للدقائق في سيتي".

وأضاف "ولكن في النهاية، لا أحد يحب أن يتم تركه خارج المباريات الهامة، بل يحب الجميع أن يساهم".

وأوضح "سآخذ وقتي للتفكير بشأن ما أريده لنفسي، وسنرى".

وبينما يحصل المهاجم الأرجنتيني على الكثير من الدقائق بالفعل، إلا أنه لا يجد مكانا في عدة مباريات كبيرة بسبب وجود إيرلينج هالاند.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس من قبل أن مانشستر سيتي لن يوافق على أي عروض إعارة للمهاجم الأرجنتيني.

وكشف التقرير ذاته أن ألفاريز يريد اللعب أكثر بشكل أساسي ووكيل أعمال اللاعب أخبر النادي الإنجليزي بذلك.

وأوضح أن رغبة مانشستر سيتي تستمر في الإبقاء على اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

وذكر أن باريس سان جيرمان قد تحدث مع وكيل اللاعب خلال الأيام الماضية.

ويرغب النادي الفرنسي في تعويض رحيل مهاجمه كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

ولعب ألفاريز 54 مباراة مع سيتي الموسم الماضي في جميع البطولات وسجل 19 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويلعب الأرجنتيني مع السماوي منذ بداية موسم 2022-2023.

ونجح ألفاريز في التتويج بـ6 ألقاب مع مانشستر سيتي.

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