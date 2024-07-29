أولمبياد باريس - عمر عصر إلى دور الـ 16 في تنس الطاولة.. وتحديد المنافس

الإثنين، 29 يوليه 2024 - 22:58

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

تأهل عمر عصر إلى دور الـ 16 من منافسات تنس الطاولة من أولمبياد باريس 2024.

وفاز عصر على الإكوادوري ألبيرتو مينو بنتيجة 4-0.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5 و11-13 و11-3 و11-2.

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وسيلعب عصر في دور الـ 16 ضد الكازاخستاني جيريل جيراسيمينكو المصنف الـ 28 عالميا.

جيراسيمينكو كان قد فاز على الألماني كوي ديانج بنتيجة 4-3.

ونجح عصر في التغلب على فابيو راكوتواريمانانا لاعب مدغشقر بنتيجة 4-1 بدور الـ 32.

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من هو عمر عصر

صاحب أفضل إنجاز مصري وإفريقي في تنس الطاولة بالأولمبياد بالحصول على المركز الخامس في طوكيو 2020، والذي وصفه بـ "الصدفة".

عصر ثاني لاعب إفريقي وأول عربي يصل لربع نهائي بطولة العالم.

بدأ ممارسة اللعب بعمر 4 سنوات بمدينة دسوق التي اشتهرت بتخريج اللاعبين المميزين في اللعبة، وكان والده سببا في حبه للعبةـ وعمه كان مدربا في نادي دسوق ومنذ ذلك الحين استمر في اللعب.

بعمر 14 عاما حصل على منحة دراسية لمدة 4 سنوات من الاتحاد الدولي للعبة ما ساعده على خوض الكثير من المعسكرات وتحسين مهاراته، وتخرج من كلية إدارة أعمال من الأكاديمية البحرية.

انضم للأهلي وعقب تألقه خاض تجربة احترافية طويلة في السويد ثم فرنسا وألمانيا والسعودية.

قدوته: العداء الجاميكي يوسين بولت ومحمد صلاح قائد منتخب مصر ووانج لوكين لاعب تنس الطاولة الصيني والنيجيري أرونا كوادري لاعب تنس الطاولة.

يعيش حاليا في مدينة دوسلدروف بألمانيا رفقة عائلته.

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في أبريل الماضي حقق عصر أفضل مركز للاعب مصر وعربي بالوصول للمركز 14 عالميا.

وإذا تحدثنا عن الألقاب الفردية والجماعية مع الفرق ومنتخب مصر فلن ننتهي، ويشارك في الأولمبياد للمرة الرابعة على التوالي بعد لندن 2012 وريو 2016 وطوكيو 2020.

ينافس عمر في فردي الرجال وزوجي المختلط مع دينا مشرف والفرق في النسخة الحالية من الأولمبياد.

عمر عصر أولمبياد باريس 2024
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