كما أشار في الجول - الزمالك يعلن إصابة صبحي في الكتف.. وغيابه شهرا

أعلن نادي الزمالك تفاصيل إصابة محمد صبحي حارس مرمى الفريق قبل مواجهة بيراميدز.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز مساء الجمعة في لقاء مؤجل من الجولة 18 لمسابقة الدوري.

وكشف الزمالك عبر موقعه الرسمي عن إصابة محمد صبحي حارس مرمى الفريق بشرخ في عظمة العضد أعلى الكتف، وغيابه لمدة أربعة أسابيع.

وكان FilGoal.com قد كشف تفاصيل إصابة محمد صبحي ومدة غيابه عن صفوف الزمالك. (طالع التفاصيل)

ويدخل الزمالك مواجهة بيراميدز بدون الثنائي المعتاد، محمد صبحي ومحمد عواد.

وسيعتمد الزمالك في مواجهة بيراميدز على الثنائي الشاب، محمود الشناوي مواليد 2004 وعمر عبد العزيز مواليد 2008. (طالع التفاصيل)

صبحي خاض مع الزمالك 43 مباراة واستقبلت شباكه 53 هدفا، فيما حافظ عليها خلال 13 مباراة.

وانضم صبحي للثنائي حمزة المثلوثي ومهاب ياسر الذي تأكد غيابه عن مواجهة الفريق المقبلة ضد بيراميدز.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم الجمعة المقبل.

وارتقى الزمالك للمركز الخامس برصيد 45 نقطة من 5 مباريات من 27 مباراة.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.