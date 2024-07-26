أحدهما تغير مستقبله بفرمان من والده والآخر خطفه من المقاولون.. تعرف على ثنائي حراسة الزمالك أمام بيراميدز

يعاني الزمالك من أزمة حقيقية في مركز حراسة المرمى قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد بيراميدز.

ويدخل الزمالك مواجهة بيراميدز بدون الثنائي المعتاد، محمد صبحي ومحمد عواد.

ويغيب محمد صبحي عن مباراة الزمالك أمام بيراميدز بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكتف. (طالع التفاصيل)

فيما تم استبعاد محمد عواد من قائمة مواجهة بيراميدز بناء على وجهة نظر فنية.

وسيعتمد الزمالك في مواجهة بيراميدز على الثنائي الشاب، محمود الشناوي مواليد 2004 وعمر عبد العزيز مواليد 2008.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز مساء الجمعة في لقاء مؤجل من الجولة 18 لمسابقة الدوري.

وارتقى الزمالك للمركز الخامس برصيد 45 نقطة من 5 مباريات من 27 مباراة.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.

FilGoal.com يستعرض في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن ثنائي حراسة مرمى الزمالك في مواجهة بيراميدز.

الشناوي

محمود أشرف فاروق حجاج الشهير بـ (الشناوي) هذا هو محمود الشناوي الذي ينتظره جمهور الزمالك خلال مواجهة بيراميدز المرتقبة.

الشناوي صاحب الـ 20 عاما المولود في عام 2004 سيحرس مرمى الزمالك أمام بيراميدز في ظل غياب الثنائي محمد صبحي ومحمد عواد.

وبدأ الشناوي مسيرته في أحد أكاديميات كرة القدم وكان يلعب في خط الدفاع قبل أن يحرس مرمى فريقه بعد غياب حارس المرمى.

مدربو محمود أشرف أقنعوه بالتوجه لحراسة المرمى وأُطلق عليه لقب الشناوي على غرار أحمد الشناوي حارس بيراميدز الحالي والزمالك السابق الذي كان في أوج تألقه خلال تلك الفترة.

الشناوي كان قريبا من الانتقال لنادي المقاولون العرب واتم الاتفاق على ذلك لكن وجهته تحولت إلى نادي الزمالك.

وظهر الشناوي في تدريبات الفريق الأول للزمالك للمرة الأولى تحت قيادة جوزفالدو فيريرا في وجود أيمن طاهر كمدرب لحراس المرمى.

الشناوي استمر موسما كاملا في صفوف الزمالك دون أن يتم قيده بقائمة الفريق الذي كان يعاني من إيقاف القيد في ذلك التوقيت.

وتوج الشناوي مع الزمالك مواليد 2004 ببطولة المنطقة بالموسم المنصرم، كما يحرس مرمى فريق مواليد 2003.

عمر عبد العزيز

عمر عبد العزيز المولود في 20 يناير 2008 انضم إلى الزمالك في عام 2016.

الحارس الصاعد القاطن في عين شمس بدأ مسيرته مع كرة القدم بمركز شباب أحمد عصمت.

الطريف أن عبد العزيز بدأ مسيرته مع كرة القدم في مركز الجناح الأيسر قبل أن يتحول إلى حارس مرمى بفرمان من والده.

عمر عبد العزيز ذهب إلى خوض الاختبارات بنادي إنبي، لكنه تلقى اتصالا في اليوم ذاته من أجل خوض اختبارات الزمالك.

حارس الزمالك هو الحارس الأساسي لمنتخب مصر للشباب مواليد 2008 الذي يقوده أحمد الكأس.

يدين عمر عبد العزيز بالفضل في قطاع الناشئين إلى عادل المأمور أسطورة حراسة المرمى بالزمالك.

فيما منحه عبد الواحد السيد فرصة التدريب مع الفريق الأول تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وفي وجود محمد عبد المنصف كمدرب لحراس المرمى.