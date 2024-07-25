خبر في الجول - تفاصيل إصابة محمد صبحي.. ومدة غيابه

الخميس، 25 يوليه 2024 - 22:48

كتب : FilGoal

محمد صبحي - فاركو ضد الزمالك

تأكد غياب محمد صبحي حارس مرمى الزمالك عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام بيراميدز.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز غدا الجمعة في لقاء مؤجل من الجولة 18 لمسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد صبحي تعرض للإصابة بشرخ في الكتف.

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وسيغيب محمد صبحي عن الملاعب لمدة 4 أسابيع، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها.

صبحي خاض مع الزمالك 43 مباراة واستقبلت شباكه 53 هدفا، فيما حافظ عليها خلال 13 مباراة.

وانضم صبحي للثنائي حمزة المثلوثي ومهاب ياسر الذي تأكد غيابه عن مواجهة الفريق المقبلة ضد بيراميدز.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز يوم الجمعة المقبل.

وارتقى الزمالك للمركز الخامس برصيد 45 نقطة من 5 مباريات من 27 مباراة.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 28 مباراة.

الزمالك بيراميدز
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