كما انفرد في الجول.. غزل المحلة يتعاقد مع لاعب ميدياما الغاني

أتم نادي غزل المحلة إجراءات التعاقد مع الغاني حميدو عبدول بشكل رسمي.

وتعاقد غزل المحلة مع عبدول قادما من صفوف نادي ميدياما الغاني

وأعلن نادي غزل المحلة ضم حميدو عبدول ظهير أيسر ميدياما لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى وصول حميدو عبدول إلى مصر يوم الأحد الماضي تمهيدا لانضمامه إلى غزل المحلة. (طالع التفاصيل)

وكان قد ارتبط اسم حميدو عبدول -25 عاما- بالانتقال إلى الزمالك.

ويسعى غزل المحلة لتدعيم صفوف فريقه استعدادا للموسم المقبل بعد عودته إلى الدوري الممتاز.

ولعب عبدول الموسم الماضي 27 مباراة وساهم في 5 أهداف.

إذ سجل هدفا وصنع 4 آخرين.

وخاض عبدول مباراة دولية وحيدة مع منتخب غانا كانت أمام ليبيريا وديا في سبتمبر الماضي.