خبر في الجول - تمهيدا لانتقاله إلى غزل المحلة.. ظهير ميدياما يصل مصر

الإثنين، 22 يوليه 2024 - 13:36

كتب : عمرو نبيل

حميدو عبدول فاتاو - ميدياما

وصل حميدو عبدول ظهير أيسر ميدياما الغاني إلى مصر أمس الأحد تمهيدا لانضمامه إلى غزل المحلة.

ويسعى غزل المحلة لتدعيم صفوف فريقه استعدادا للموسم المقبل بعد عودته إلى الدوري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن عبدول ظهير أيسر ميدياما الغاني قد وصل بالفعل إلى مصر أمس الأحد.

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ويخضع حميدو عبدول للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة قبل التوقيع الرسمي للعقود.

وحال اجتاز اللاعب الكشف الطبي سيتم توقيع عقود إنضمامه إلى غزل المحلة.

وكان قد ارتبط اسم حميدو عبدول -25 عاما- بالانتقال إلى الزمالك.

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ولعب عبدول الموسم الماضي 27 مباراة وساهم في 5 أهداف.

إذ سجل هدفا وصنع 4 آخرين.

وخاض عبدول مباراة دولية وحيدة مع منتخب غانا كانت أمام ليبيريا وديا في سبتمبر الماضي.

الدوري المصري حميدو عبدول غزل المحلة
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