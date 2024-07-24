أولمبياد باريس - ماسكيرانو: ما حدث فضيحة.. وتم اقتحام أرضية الملعب 7 مرات

الأربعاء، 24 يوليه 2024 - 21:19

كتب : إسلام أحمد

خافيير ماسكيرانو - الأرجنتين الأولمبي

هاجم خافيير ماسكيرانو المدير الفني تنظيم أولمبياد باريس 2024 عقب مباراة المغرب في افتتاح المسابقة.

سيناريو مجنون ربما لم ولن تشاهده مجددا في كرة القدم، منتخب المغرب الأولمبي ينتصر على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في المجموعة الثانية من أولمبياد باريس 2024 بمباراة استمرت 4 ساعات. (طالع التفاصيل)

وقال ماسكيرانو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأرجنتينية: "أمس تم اقتحام مقراتنا وسرقة أشياء من تياجو ألمادا".

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وأضاف "طلبوا مننا أوراق لكل شيء وبعد ذلك حدث كل هذا".

وأكمل "اليوم تم اقتحام أرضية الملعب 7 مرات، وتم إلقاء الألعاب النارية علينا".

وواصل "ما حدث فضيحة، هذه أولمبياد وليست بطولة شوارع".

وأتم "الآن علينا أن نتطلع إلى الأمام. علينا الفوز بالمباراتين".

تقدم منتخب المغرب بثنائية سفيان رحيمي، وسجل جوليانو سيميوني هدف تقليص الفارق، وفي الدقيقة 90+16 سجل كريستيان ميدينا هدف تعادل الأرجنتين القاتل.

المباراة لم تنته من الأساس بسبب شغب جماهيري، وبعد ساعة ونصف اتفق المنظمين على عودة لاعبي الفريقين مجددا على ملعب جوفيري جوشيار لأرض الملعب مجددا.

وتم التوصل لاتفاق على استكمال اللقاء لمدة 3 دقائق في حالة إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، وهو ما حدث بالفعل بسب وجود تسلل على ميدينا صاحب هدف التعادل، ألغي الهدف واستكمل اللقاء وحافظ لاعبو المغرب على التقدم وفازوا بنتيجة 2-1.

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وتضم المجموعة أيضا منتخبي العراق وأوكرانيا.

وسيلتقي منتخب المغرب مع أوكرانيا في الجولة الثانية يوم السبت المقبل، وفي نفس اليوم الأرجنتين والعراق.

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