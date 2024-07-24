أولمبياد باريس - سيناريو مجنون لا يتكرر.. المغرب ينتصر على الأرجنتين في مباراة الـ 4 ساعات

سيناريو مجنون ربما لم ولن تشاهده مجددا في كرة القدم، منتخب المغرب الأولمبي ينتصر على الأرجنتين بنتيجة 2-1 في المجموعة الثانية من أولمبياد باريس 2024 بمباراة استمرت 4 ساعات.

تقدم منتخب المغرب بثنائية سفيان رحيمي، وسجل جوليانو سيميوني هدف تقليص الفارق، وفي الدقيقة 90+16 سجل كريستيان ميدينا هدف تعادل الأرجنتين القاتل.

المباراة لم تنته من الأساس بسبب شغب جماهيري، وبعد ساعة ونصف اتفق المنظمين على عودة لاعبي الفريقين مجددا على ملعب جوفيري جوشيار لأرض الملعب مجددا.

وتم التوصل لاتفاق على استكمال اللقاء لمدة 3 دقائق في حالة إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، وهو ما حدث بالفعل بسب وجود تسلل على ميدينا صاحب هدف التعادل، ألغي الهدف واستكمل اللقاء وحافظ لاعبو المغرب على التقدم وفازوا بنتيجة 2-1.

وتضم المجموعة أيضا منتخبي العراق وأوكرانيا.

وسيلتقي منتخب المغرب مع أوكرانيا في الجولة الثانية يوم السبت المقبل.

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وصف المباراة

سدد إلياس أخوماش في الدقيقة 37 ركلة حرة مباشرة تصدى لها خيرنيمو رولي.

وتقدم أسود أطلس في الدقيقة 45+2 بعد بينية من بلال الخنوس انفرد على إثرها سفيان رحيمي وسجل في الشباك.

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هدف |

المغرب يتقدم 1 - 0 على الأرجنتين في الدقيقة 47 عن طريق سفيان رحيمي بعد عمل جماعي متميز



⁧#قنوات_الكاس⁩ || ⁧#منصة_شوف⁩#ParisOlympics⁩ || ⁦#Paris2024 pic.twitter.com/IS8KzbzZPf — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) July 24, 2024

في الشوط الثاني وبعد مرور 6 دقائق من ركلة البداية أضاف رحيمي الهدف الثاني متقدما للمغرب.

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وأصبح رحيمي أول لاعب يسجل ثنائية في مرمى الأرجنتين في الأولمبياد منذ الدنماركي هارلد نيليسن في 1960.

وتألق رولي في التصدي لتسديدة قوية من رحيمي في الدقيقة 60 ليظل تقدم المغرب 2-0.

وقلص جوليانو سيميوني نجل دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد الحالي الفارق للأرجنتين في الدقيقة 68.

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هدف |

الأرجنتين تقلص النتيجة 1 - 2 أمام المغرب في الدقيقة 68 عن طريق جوليانو سيميوني#قنوات_الكاس⁩ || ⁧#منصة_شوف⁩#ParisOlympics⁩ || ⁦#Paris2024 pic.twitter.com/phKy5hUxRb — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) July 24, 2024

وبعد 4 دقائق تألق منير المحمدي وزاد عن مرماه وتصدى لتسديدة برونو أميوني.

وتألق المحمدي في التصدي لانفراد ألفاريز في الدقيقة 82 وظل تقدم المغرب قائما.

احتسب الحكم 15 دقيقة وقت بدلا من الضائع وظل تقدم المغرب قائما مع ضغط قوي للغاية من الأرجنتين بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 90+16 سدد ماركو دي شيزاري كرة قوية أبعدها المحمدي ثم العارضة ثم حاول نيكولاس أوتاميندي برأسية ارتدت من العارضة مرة أخرى ليودعها كريستيان ميدينا في الشباك برأسية خاطفا هدف ونقطة تعادل ثمينة للغاية.

وأصبح هدف ميدينا أكثر هدف متأخر يُسجل في تاريخ منافسات كرة القدم في الأولمبياد في الرجال والسيدات.













































الإثارة لم تتوقف عند الهدف، بل لم تنته المباراة من الأساس بسبب شغب جماهيري.

وقال مدير الملعب لوكالة "رويترز" الأمريكية: "المباراة توقفت ولم تستأنف بعد، تجرى مناقشات إن كانت سيتم استئنافها أم لا".

وبعدها بدقائق نشرت "تي واي سي" الأرجنتينية خبرا مفاده أن هدف التعادل تم احتسابه بالفعل، وأوضح التقرير أن اللجنة الأولمبية تريد استئناف المباراة فيما يرفض اللاعبين.

وبعد أكثر من ساعة ونصف عاد لاعبو الفريقين لأرض الملعب وأمامهما خيارين: الأول استكمال اللقاء لمدة 3 دقائق حال إلغاء الهدف، والثاني إنهاء اللقاء مباشرة حال احتساب هدف الأرجنتين.

عاد اللاعبون لأرض الملعب مجددا وألغى الحكم هدف اللقاء بالفعل بداعي التسلل، وتألق منير المحمدي في الزود عن مرماه، ثم أطلق الحكم صافرته لتنتهي المباراة بالفوز 2-1 في لقاء استمر 4 ساعات.