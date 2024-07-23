ذا أثليتك: أوسيمين قرر الرحيل عن نابولي.. ولوكاكو ينتظر

الثلاثاء، 23 يوليه 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

قرر المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي مغادرة فريقه الإيطالي خلال هذا الصيف.

ويمتد تعاقد أوسيمين مع نابولي حتى صيف 2026.

وبحسب ذا أثليتك، فإن أوسيمين أبلغ ناديه نابولي برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأوضحت التقارير أن أولوية النيجيري فيكتور أوسيمين هي مغادرة نابولي هذا الصيف.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب بدا يفكر في عروض الدوري السعودي، إذ يريد نابولي أن يحل روميلو لوكاكو محله.

أهلي جدة السعودي هو النادي الأكثر هتماما بضم أوسيمين من أندية الدوري السعودي.

في المقابل يتمسك باريس سان جيرمان بضم المهاجم النيجيري خلال هذا الصيف خاصة بعد رحيله كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

أوسيمين حصل على جائزو أفضل لاعب في إفريقيا 2023 ولكن الإصابات عطلته كثيرا خلال الموسم المنصرم مع نابولي.

وخاض أوسيمين مع نابولي 133 مباراة وسجل 76 هدفا وصنع 18 آخرين بجميع المسابقات، وقاد ناديه لحمل لقب الدوري الإيطالي بالموسم قبل المنصرم.

البديل؟

صحيفة كوريرري ديلو سبورت الإيطالية أشارت إلى أن روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي والمطلوب من أنطونيو كونتي مدرب نابولي سيكون البديل.

ويعتبر لوكاكو من أكثر اللاعبين المفضلين بالنسبة للمدرب الإيطالي، إذ دائما ما يمدحه وتعاقد معه في إنتر ميلان وكذلك طلب ضمه عندما درب تشيلسي من قبل.

ويسعى نابولي إلى ضم لوكاكو من تشيلسي مقابل 25 مليون يورو ويقلل المبلغ الشرط الجزائي في عقده البالغ 44 مليون يورو.

وتم استبعاد أوسيمين من ودية نابولي السبت الماضي ضد مانتوفا في لعدم تعرضه لإصابة وعرقلة عملية بيعه إلى نادي العاصمة الفرنسية.

فيكتور اوسيمين نابولي باريس سان جيرمان
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