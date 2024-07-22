رومانو: الاتفاق تم.. فاران على أعتاب كومو الإيطالي

أصبح الفرنسي رافائيل فاران على أعتاب الانتقال لصفوف كومو أحدث الفرق الصاعدة للدوري الإيطالي.

رافاييل فاران النادي : مانشستر يونايتد كومو

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" فإن التوقيع فقط ما ينقص اللاعب للانتقال.

وانتهى تعاقد المدافع الفرنسي مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي.

وسيتدرب فاران تحت قيادة سيسك فابريجاس الذي أصبح مديرا فنيا للفريق بشكل فعلي. (طالع التفاصيل)

وسيوقع على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لمدة موسم.

وخاض فاران في مسيرته مع الأندية 479 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات بقمصان لانس وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وحقق 20 لقبا متنوعا بواقع 18 مع ريال مدريد و2 مع مانشستر يونايتد.

ومع منتخب فرنسا توج بلقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021 خلال 93 مباراة دولية خاضها مع الديوك.

وضم كومو في سوق الانتقالات الصيفية الجاري كل من ألبرتو دوسينا وجابريل ستيفريزا وأندريا بيلوتي وماتياس براوندير ولاسين كوني وألبرتو موريينو وبيبي رينا.