أصبح المدرب الفعلي.. كومو يعلن تعيين فابريجاس كمدير فني للفريق

أعلن نادي كومو تعيين سيسك فابريجاس كمدير فني حتى 2028، خلفا لـ أوسيان روبرتس، ولذلك سيقود الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم المقبل.

وعبر المدرب الإسباني عن سعادته إذ قال للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد جدا ببدء هذا الموسم كرجل أول في الجهاز الفني وأشكر مجموعة المالكين على ثقتهم بي في هذا المنصب".

واختتم "أشارك طموحات المجموعة وأعتقد أن هذه مجرد البداية لما يمكن أن يصل إليه هذا النادي، سيكون موسما صعبا ومهما، لكنني وبقية الجهاز الفني جاهزون وكلنا ثقة".

وسيفتتح كومو رحلته في الدوري بمواجهة يوفنتوس يوم 19 أغسطس المقبل.

ما القصة؟

كان فابريجاس خلال الموسم الماضي المدير الفني للفريق، لكنه بسبب عدم حصوله على الرخص التدريبية اللازمة فأصبح من الإلزام بأن يكون الرجل الثاني.

ولذلك تم التعاقد مع روبرتس ليكون الرجل الأول، لكن ذلك على الورق فقط، بينما على أرض الواقع فيعتبر فابريجاس المدرب الفعلي.

ويعتبر فابريجاس المدرب والشريك في نفس الوقت، إذ يملك أسهما في النادي.

وكان فابريجاس قد وعد اللاعبين باصطحابهم لرحلة إلى مدينة إيبيزا الإسبانية في حال الصعود لدوري الدرجة الأولى وهذا ما حدث بالفعل.