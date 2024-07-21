تين هاج يتغنى بأداء إدارة يونايتد الجديدة خلال فترة الانتقالات

الأحد، 21 يوليه 2024 - 12:05

كتب : FilGoal

إريك تين هاج والسير جيم راتكليف - مانشستر يونايتد

عبر إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن سعادته بأداء إدارة النادي في فترة الانتقالات الصيفية.

يونايتد نجح في ضم ليني يورو مدافع ليل وجوشوا زيركزي مهاجم بولونيا في الأيام الأخيرة.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "من الجيد أننا ننجز عملنا في سوق الانتقالات مبكرا، الإدارة تقوم بعمل رائع في سوق الانتقالات، هذا ما ينتظره الجميع من يونايتد".

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وأضاف الهولندي "لدينا طموح كبير، وعلينا أن نأخذ زمام المبادرة لنكن مستعدين كما ينبغي للموسم الجديد".

وأكمل "التعاقد مع اللاعبين الذين ترغب في ضمهم مبكرًا يمنحك وقتًا أطول في بناء الفريق وتجهيزه".

وذلك في إشارة لسرعة أداء إدارة يونايتد الحالية مع المالك الجديد السير جيم راتكليف، عكس سابقتها.

وكانت التقارير الصحفية ذكرت أن تين هاج سيرحل عن يونايتد بنهاية الموسم وعقب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في النهائي.

لكن بعد شهر من البحث والالتقاء مع مدربين قرر يونايتد الإبقاء على المدرب الهولندي وتمديد عقده حتى عام 2026.

وتابع "الفترة التحضيرية تتمحور حول المباريات الودية، وأنا أريد أن أفوز في كل المباريات".

وأتم "الأداء يكتسب أهمية كبيرة في فترات الإعداد، فالهدف هو التحسن مع توالي المباريات".

إريك تين هاج مانشستر يونايتد
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