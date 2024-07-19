صلاح حمل شارة القيادة.. خسارة ليفربول وديا خلف الأبواب المغلقة

خسر ليفربول مباراة ودية أقيمت على ملعب تدريباته، أمام بريستون نورث إيند بهدف دون رد.

وشهدت المباراة ارتداء محمد صلاح نجم الريدز لشارة القيادة، حيث شارك خلال الشوط الأول فقط.

وبدأ ليفربول الشوط الأول بتشكيل مكون من: جاروس - برادلي - فان دين بيرج - كوانساه - كوستاس تسيميكاس - كورتيس جونز - هارفي إليوت - دومينيك سوبوسلاي - بن دوك - محمد صلاح - فابيو كارفاليو.

وحل واتارو إندو بدلا من سوبوسلاي في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني بدأ ليفربول بتشكيل مكون من: ديفيز - ستيفينسون - نالو - فيليبس - تشيمبرز - واتارو إندو - بايسيتيتش - مورتون - ماكونيل - كوماس - جوردون

وحل بيك وبلير بدلا من تشيمبرز وكوماس في الدقيقة 75.

الهدف الوحيد أتى بتسديدة قوية من روبي برادي من خارج منطقة الجزاء، بعد نصف ساعة من انطلاق المباراة.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز الثالث وراء مانشستر سيتي وأرسنال، وفاز بكأس الرابطة الإنجليزية.