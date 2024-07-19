تين هاج يكشف عن نقاش صدامي مع إدارة مانشستر يونايتد

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 16:47

كتب : FilGoal

إريك تين هاج وبرونو فيرنانديز يحتفلان بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن نقاش صدامي جمعه مع الإدارة الجديدة لناديه منتصف الصيف الجاري قبل الاستعداد للموسم المقبل.

وتحدث تين هاج لصحيفة "إيه دي" الهولندية قائلا: "نعم انقطعت الاتصالات بيننا بعد نهائي الكأس لكنني كنت أستمتع بالإجازة وتركت الأمور تحدث".

وواصل "بالطبع هذا موقف غريب لكنني لم أشعر بالذعر".

أخبار متعلقة:
تقرير: تهديد مهدي بنعطية يحول مسار أوناحي من مارسيليا إلى قطر موندو: لابورت يدخل حسابات ريال مدريد بعد ضياع يورو ريال مدريد يكشف موعد تقديم إندريك للجماهير

وأكمل المدرب الهولندي حديثه "الحجة التي أدلت الإدارة بها كانت أنهم أرادوا دراسة كل شيء ثم قالوا لي إنهم يمتلكون بالفعل أفضل مدرب لذا قلت علينا مناقشة بعض الأمور حول كيفية العمل معا".

وتابع تين هاج حديثه "أجرينا محادثة جيدة وصادقة ولكن أيضا تصادمية حول عدة مواضيع، كما ينبغي أن يحدث في الأندية ذات المستوى العالي".

وأردف "قدمت رؤيتي للموسم وحول وضع الفريق والمسار الذي يجب أن نسلكه في رأيي، علينا أن نكون صادقين مع بعضنا البعض ثم يتعلق الأمر بهل يجب أن نستمر معا أم لا، وقلت لهم إن كنتم تعتقدون أن هذا ليس هو الطريق فيجب علينا أن نفترق".

وكانت التقارير الصحفية ذكرت أن تين هاج سيرحل عن يونايتد بنهاية الموسم وعقب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في النهائي.

لكن بعد شهر من البحث والالتقاء مع مدربين قرر يونايتد الإبقاء على المدرب الهولندي وتمديد عقده حتى عام 2026.

تين هاج مانشستر يونايتد
نرشح لكم
ليكيب تكشف تحديد سان جيرمان لسعر أوجارتي من أجل بيعه إلى يونايتد ليني يورو يكشف سبب انتقاله إلى مانشستر يونايتد رومانو: واحد من هذا الثنائي.. الضحية المرتقبة لمفاوضات يونايتد مع أوجارتي رومانو: في انتظار خروج واحد من 2.. مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع أوجارتي مانشستر يونايتد يضم "موهبة الأجيال" ليني يورو بشروط مميزة لـ يونايتد.. جرينوود إلى مارسيليا الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يضم سافيو راتب ضخم.. الكشف عن المبلغ الذي يدفعه تشيلسي لبوتر بعد عام من إقالته
أخر الأخبار
أصبح المدرب الفعلي.. كومو يعلن تعيين فابريجاس كمدير فني للفريق دقيقة | الكرة الأوروبية
إذاعة موزاييك: كريستو يصل تونس لبدء مشواره مع الصفاقسي 46 دقيقة | الكرة المصرية
للسيدات فقط.. اتحاد الكرة يفتح باب التقدم للرخصة D 54 دقيقة | رياضة نسائية
تين هاج يكشف عن نقاش صدامي مع إدارة مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - غزل المحلة يحسم صفقة لاعب سموحة ساعة | الكرة المصرية
تقرير: تهديد مهدي بنعطية يحول مسار أوناحي من مارسيليا إلى قطر ساعة | الكرة الأوروبية
موندو: لابورت يدخل حسابات ريال مدريد بعد ضياع يورو 2 ساعة | سعودي في الجول
ريال مدريد يكشف موعد تقديم إندريك للجماهير 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية