تين هاج يكشف عن نقاش صدامي مع إدارة مانشستر يونايتد

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن نقاش صدامي جمعه مع الإدارة الجديدة لناديه منتصف الصيف الجاري قبل الاستعداد للموسم المقبل.

وتحدث تين هاج لصحيفة "إيه دي" الهولندية قائلا: "نعم انقطعت الاتصالات بيننا بعد نهائي الكأس لكنني كنت أستمتع بالإجازة وتركت الأمور تحدث".

وواصل "بالطبع هذا موقف غريب لكنني لم أشعر بالذعر".

وأكمل المدرب الهولندي حديثه "الحجة التي أدلت الإدارة بها كانت أنهم أرادوا دراسة كل شيء ثم قالوا لي إنهم يمتلكون بالفعل أفضل مدرب لذا قلت علينا مناقشة بعض الأمور حول كيفية العمل معا".

وتابع تين هاج حديثه "أجرينا محادثة جيدة وصادقة ولكن أيضا تصادمية حول عدة مواضيع، كما ينبغي أن يحدث في الأندية ذات المستوى العالي".

وأردف "قدمت رؤيتي للموسم وحول وضع الفريق والمسار الذي يجب أن نسلكه في رأيي، علينا أن نكون صادقين مع بعضنا البعض ثم يتعلق الأمر بهل يجب أن نستمر معا أم لا، وقلت لهم إن كنتم تعتقدون أن هذا ليس هو الطريق فيجب علينا أن نفترق".

وكانت التقارير الصحفية ذكرت أن تين هاج سيرحل عن يونايتد بنهاية الموسم وعقب التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي في النهائي.

لكن بعد شهر من البحث والالتقاء مع مدربين قرر يونايتد الإبقاء على المدرب الهولندي وتمديد عقده حتى عام 2026.