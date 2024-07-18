مانشستر يونايتد يضم "موهبة الأجيال" ليني يورو

الخميس، 18 يوليه 2024 - 22:03

كتب : رامي جمال

ليني يورو

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الخميس رسميا تعاقده مع المدافع الفرنسي ليني يورو قادما من صفوف ليل.

ووقع اللاعب الفرنسي على عقد يربطه بيونايتد حتى عام 2029 مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

ولم يذكر يونايتد قيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفت خزائنه 50 مليون يورو بالإضافة لـ12 مليون أخرى كحوافز.

أخبار متعلقة:
تقرير: ليني يورو يعبر الكشف الطبي مع يونايتد أثليتك: ليني يورو يطير إلى إنجلترا من أجل الفحص الطبي مع يونايتد أثليتك: ريال مدريد يترقب وصراع بين يونايتد وليفربول من أجل ضم موهبة الأجيال ليني يورو

فيما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات ديفيد أورنستين في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن الصفقة تصل تكلفتها الإجمالية لـ70 مليون يورو.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" ذكرت في شهر يونيو الماضي أن المدافع صاحب الـ18 عاما يجذب انتباه ريال مدريد ويونايتد وليفربول وباريس سان جيرمان.

ووصف التقرير آنذاك ريال مدريد بأنه يرى ليني يورو بمثابة "موهبة الأجيال".

ولكن ريال مدريد رأى أن التكلفة الإجمالية للصفقة أصبحت باهظة للاعب يتبقى في تعاقده مع ليل موسما وحيدا فقط.

وكان اللاعب وفقا للتقرير يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد لكنه سئم الانتظار وشعر أن يونايتد بذل الكثير من الجهد لإقناعه بالانضمام إليهم وهو ما حدث في نهاية المطاف.

أما ليفربول فكان لديه اقتناع منذ البداية بأن اللاعب سيختار الانضمام إلى ريال مدريد لذا لم يقدم عرضا له.

فيما توقف سان جيرمان عند مرحلة الاهتمام باللاعب فقط.

وسافر اللاعب إلى إنجلترا مساء أمس الأربعاء للخضوع للكشف الطبي تمهيدا لإتمام الانتقال.

ويعد اللاعب من ناشئي نادي ليل وتم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي.

وخاض يورو مع ليل 60 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ولم يمثل ليني يورو حتى الآن منتخب فرنسا الأول بيد أنه لعب في مختلف الفئات السنية.

وأصبح ليني يورو بذلك ثاني صفقات يونايتد الرسمية في الصيف الجاري بعدما ضم جوشوا زيركزي من بولونيا.

ليني يورو ليل مانشستر يونايتد
نرشح لكم
بشروط مميزة ليونايتد.. جرينوود إلى مارسيليا الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يضم سافيو راتب ضخم.. الكشف عن المبلغ الذي يدفعه تشيلسي لبوتر بعد عام من إقالته أرسنال يعلن عن قميصه الاحتياطي الإفريقي "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي جون هيتينجا مدربا مساعدا في ليفربول رومانو: بعد تعطل المفاوضات.. جرينوود إلى مارسيليا تشيلسي يستنكر ما فعله إنزو.. ويعاقبه
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يكشف مدى صحة مشاركة نبيل عماد ضد بروكسي 15 دقيقة | الكرة المصرية
فيفا يؤجل إصدار قراره بشأن مطالب الاتحاد الفلسطيني 33 دقيقة | الوطن العربي
في إيطاليا.. النصر بطل الدوري الليبي للمرة الثالثة بتاريخه 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوميز: أفعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز.. والوقت الحالي الأنسب للدفع بالصغار 58 دقيقة | الكرة المصرية
الخامس من علامة الجزاء.. عبد الله السعيد يسجل هدفه السادس مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم موهبة منتخب السويس ساعة | الدوري المصري
كرة يد - رغم التقدم.. منتخب مصر يخسر من السويد بفارق 6 أهداف ساعة | كرة يد
كأس مصر - الزمالك يحبط مفاجأة بروكسي في سيناريو مكرر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية