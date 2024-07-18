مانشستر يونايتد يضم "موهبة الأجيال" ليني يورو

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الخميس رسميا تعاقده مع المدافع الفرنسي ليني يورو قادما من صفوف ليل.

ووقع اللاعب الفرنسي على عقد يربطه بيونايتد حتى عام 2029 مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

ولم يذكر يونايتد قيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفت خزائنه 50 مليون يورو بالإضافة لـ12 مليون أخرى كحوافز.

فيما ذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات ديفيد أورنستين في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن الصفقة تصل تكلفتها الإجمالية لـ70 مليون يورو.

وكانت شبكة "ذا أثليتك" ذكرت في شهر يونيو الماضي أن المدافع صاحب الـ18 عاما يجذب انتباه ريال مدريد ويونايتد وليفربول وباريس سان جيرمان.

ووصف التقرير آنذاك ريال مدريد بأنه يرى ليني يورو بمثابة "موهبة الأجيال".

ولكن ريال مدريد رأى أن التكلفة الإجمالية للصفقة أصبحت باهظة للاعب يتبقى في تعاقده مع ليل موسما وحيدا فقط.

وكان اللاعب وفقا للتقرير يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد لكنه سئم الانتظار وشعر أن يونايتد بذل الكثير من الجهد لإقناعه بالانضمام إليهم وهو ما حدث في نهاية المطاف.

أما ليفربول فكان لديه اقتناع منذ البداية بأن اللاعب سيختار الانضمام إلى ريال مدريد لذا لم يقدم عرضا له.

فيما توقف سان جيرمان عند مرحلة الاهتمام باللاعب فقط.

وسافر اللاعب إلى إنجلترا مساء أمس الأربعاء للخضوع للكشف الطبي تمهيدا لإتمام الانتقال.

ويعد اللاعب من ناشئي نادي ليل وتم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي.

وخاض يورو مع ليل 60 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ولم يمثل ليني يورو حتى الآن منتخب فرنسا الأول بيد أنه لعب في مختلف الفئات السنية.

وأصبح ليني يورو بذلك ثاني صفقات يونايتد الرسمية في الصيف الجاري بعدما ضم جوشوا زيركزي من بولونيا.