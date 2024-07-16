هل فاتك حفل تقديم مبابي في ريال مدريد؟ شاهد كل ما حدث
الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 15:51
كتب : رامي جمال
وسط حضور بلغ 80 ألف متفرج، قدم ريال مدريد اليوم الثلاثاء لاعبه الجديد كيليان مبابي رسميا.
كيليان مبابي
النادي : ريال مدريد
وشهد الحفل حضور العديد من أساطير ريال مدريد أبرزهم بالطبع زين الدين زيدان.
كما تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن تاريخ النادي الملكي وقدوم مبابي وهنأه على تحقيق حلم حياته.
وتحدث مبابي عن الصعوبات التي واجهته كي ينضم إلى صفوف ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.
ووقع مبابي على عقد يربطه بريال مدريد حتى عام 2029.
فهل فاتك الحفل؟ شاهد كل ما حدث.
مبابي يرتدي قميص ريال مدريد لأول مرة
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مبابي مبتسما يستعد لدخول أرضية ملعب سانتياجو برنابيو#أبوظبي_الرياضية 1— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024
حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابيhttps://t.co/ug22GAv4sD pic.twitter.com/KxrEFKWWDf
استقبال ضخم من جمهور ريال مدريد لفلورنتينو بيريز وزيدان
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استقبال كبير لبيريز وزيدان لدى دخولهما أرضية الملعب#أبوظبي_الرياضية 1— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024
حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابيhttps://t.co/ug22GAv4sD pic.twitter.com/qnM1qEHFTG
الظهور الأول لمبابي في ملعب سانتياجو برنابيو
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استقبال أسطوري..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024
أول خطوات كيليان مبابي على ملعب سانتياجو برنابيو كلاعب لريال مدريد#أبوظبي_الرياضية 1
حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابي pic.twitter.com/WJhub4wlbo
مبابي يقبل شعار ريال مدريد
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قبلة من مبابي لشعار ريال مدريد أشعلت حماس الجماهير للمدرجات..#أبوظبي_الرياضية 1— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024
حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابي pic.twitter.com/hLO7JcTZJb
مبابي يهتف: هلا مدريد
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مبابي .. Uno, dos, tres .. Hala Madrid#هلا_مدريد#أبوظبي_الرياضية 1— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024
حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابي pic.twitter.com/9jFwXZWZvt
مبابي يلتقط الصور مع بيريز وزيدان وعائلته
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لحظات لن تنسى..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024
لقطات تذكارية لـ مبابي وعائلته مع رئيس النادي وزين الدين زيدان#أبوظبي_الرياضية
حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابي pic.twitter.com/NjtorGN4qO
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طالع أيضا - كلمة كيليان مبابي في حفل تقديمه كاملة من هنا