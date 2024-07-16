هل فاتك حفل تقديم مبابي في ريال مدريد؟ شاهد كل ما حدث

وسط حضور بلغ 80 ألف متفرج، قدم ريال مدريد اليوم الثلاثاء لاعبه الجديد كيليان مبابي رسميا.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وشهد الحفل حضور العديد من أساطير ريال مدريد أبرزهم بالطبع زين الدين زيدان.

كما تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن تاريخ النادي الملكي وقدوم مبابي وهنأه على تحقيق حلم حياته.

وتحدث مبابي عن الصعوبات التي واجهته كي ينضم إلى صفوف ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

ووقع مبابي على عقد يربطه بريال مدريد حتى عام 2029.

فهل فاتك الحفل؟ شاهد كل ما حدث.

مبابي يرتدي قميص ريال مدريد لأول مرة

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مبابي مبتسما يستعد لدخول أرضية ملعب سانتياجو برنابيو#أبوظبي_الرياضية 1



حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابيhttps://t.co/ug22GAv4sD pic.twitter.com/KxrEFKWWDf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024

استقبال ضخم من جمهور ريال مدريد لفلورنتينو بيريز وزيدان

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استقبال كبير لبيريز وزيدان لدى دخولهما أرضية الملعب#أبوظبي_الرياضية 1



حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابيhttps://t.co/ug22GAv4sD pic.twitter.com/qnM1qEHFTG — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024

الظهور الأول لمبابي في ملعب سانتياجو برنابيو

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استقبال أسطوري..



أول خطوات كيليان مبابي على ملعب سانتياجو برنابيو كلاعب لريال مدريد#أبوظبي_الرياضية 1



حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابي pic.twitter.com/WJhub4wlbo — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024

مبابي يقبل شعار ريال مدريد

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قبلة من مبابي لشعار ريال مدريد أشعلت حماس الجماهير للمدرجات..#أبوظبي_الرياضية 1



حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابي pic.twitter.com/hLO7JcTZJb — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024

مبابي يهتف: هلا مدريد

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مبابي .. Uno, dos, tres .. Hala Madrid#هلا_مدريد#أبوظبي_الرياضية 1



حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابي pic.twitter.com/9jFwXZWZvt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024

مبابي يلتقط الصور مع بيريز وزيدان وعائلته

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لحظات لن تنسى..



لقطات تذكارية لـ مبابي وعائلته مع رئيس النادي وزين الدين زيدان#أبوظبي_الرياضية



حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابي pic.twitter.com/NjtorGN4qO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024

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