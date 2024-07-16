هل فاتك حفل تقديم مبابي في ريال مدريد؟ شاهد كل ما حدث

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 15:51

كتب : رامي جمال

كيليان مبابي - ريال مدريد

وسط حضور بلغ 80 ألف متفرج، قدم ريال مدريد اليوم الثلاثاء لاعبه الجديد كيليان مبابي رسميا.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وشهد الحفل حضور العديد من أساطير ريال مدريد أبرزهم بالطبع زين الدين زيدان.

كما تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن تاريخ النادي الملكي وقدوم مبابي وهنأه على تحقيق حلم حياته.

وتحدث مبابي عن الصعوبات التي واجهته كي ينضم إلى صفوف ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

ووقع مبابي على عقد يربطه بريال مدريد حتى عام 2029.

فهل فاتك الحفل؟ شاهد كل ما حدث.

مبابي يرتدي قميص ريال مدريد لأول مرة

استقبال ضخم من جمهور ريال مدريد لفلورنتينو بيريز وزيدان

الظهور الأول لمبابي في ملعب سانتياجو برنابيو

مبابي يقبل شعار ريال مدريد

مبابي يهتف: هلا مدريد

مبابي يلتقط الصور مع بيريز وزيدان وعائلته

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طالع أيضا - كلمة كيليان مبابي في حفل تقديمه كاملة من هنا

مبابي ريال مدريد
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