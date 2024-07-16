فلورنتينو بيريز يوجه كلمات مؤثرة لمبابي في حضور زيدان

وجه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد كلمات مؤثرة للاعب ناديه الجديد كيليان مبابي خلال حفل تقديمه.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقدم ريال مدريد اليوم الثلاثاء رسميا مبابي في حفل ضخم في ملعبه الشهير سانتياجو برنابيو.

وكان مبابي وقع على عقد يربطه بريال مدريد لخمس سنوات في صفقة انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان.

وكل ما يلي على لسان بيريز:

مرحبا بكم في هذا اليوم التاريخي، اسمحوا لي قبل كل شيء بتهنئة المنتخب الإسباني بالفوز بلقب يورو 2024، أهنئهم ليس فقط للفوز بل لطريقة الفوز باللقب وكان أفضل منتخب في البطولة.

أحبائي جمهور ريال مدريد من الرائع العودة لتقديم اللاعبين في ريال مدريد بعد جائحة كورونا التي منعتنا من عيش تلك اللحظات المميزة.

يصلنا لاعبا كبيرا الآن ويحمل القميص وأصبح الملعب مسرحا لاستقطاب كل جماهير كرة القدم، وبعد الاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر.

تمثل قيم ريال مدريد الاحترام والتواضع والتضامن هذا جزء من الإرث الذي ورثناه وعلينا مواصلة التطور بعد كل ما ورثناه من سانتياجو برنابيو وألفريدو دي ستيفانو وباكو خينتو وكل هؤلاء خلقوا تلك الأسطورة، أسطورة ريال مدريد.

كل مشجعينا في العالم متحدين للنادي الأكثر شعبية في العالم، نحن متحدون لأننا لدينا جميعا نفس القيم.

يتواجد بيننا اليوم صاحب الركلة الرائعة في نهائي دوري الأبطال واللاعب العظيم لريال مدريد والمدرب الذي فاز بثلاثة كؤوس متتالية لدوري أبطال أوروبا، زين الدين زيدان.

عزيزي زيزو قبل 12 سنة استضفت طفلا صغير في ريال مدريد وأنت تستقبله اليوم، لنرحب بلاعب استثنائي الذي يحقق حلم حياته، لنرحب بكيليان مبابي.

عزيزي كيليان أنت الآن هنا في ريال مدريد مرحبا بك في بيتك ومرحبا بك في ملعب سانتياجو برنابيو، أعرف كم العاطفة التي تحيط بك وبعائلتك الآن، لقد أتيت إلى هنا في سن الـ13 ورأيت كيف كانت تلمع عينيك وقتها، أنت لن تنسى ذلك اليوم أبدا حينما استضافك زيدان في جولة في الملعب ومرافقة اللاعبين الذين تعشقهم.

أريد أن تعرف أن حبك لريال مدريد حطم كل الحواجز لتأتي إلى هنا وتعيش أجواء يصعب شرحها لكنها تسمى بسحر البرنابيو، لنكرر تلك الليالي السحرية الأبدية لأن هذه الجماهير ستكون معك دائما إلى آخر رمق.

لقد حققت حلمك لأنك لم تستلم أبدا وعزيمتك هي التي ساعدتك في تخطي كل الحواجز، عزيزي كيليان شكرا لتواجدك هنا وأنت الآن ترتدي القميص المتوج بـ15 كؤوس لدوري أبطال أوروبا.

تصل إلى ريال مدريد بإنجازات كبيرة بعد الفوز ببطولات عديدة، أشكرك على حبك وشغفك وولائك لريال مدريد.

وأخيرا انتهى مسلسل انتقال مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، وها هي البداية الحقيقية.

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