مبابي: مررت بصعوبات كثيرة للانضمام إلى ريال مدريد.. ورسالة إلى كل الأطفال

كشف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الجديد عن مروره بصعوبات كثيرة استطاع التغلب عليها للانتقال إلى ناديه الجديد.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ولم يكشف مبابي عن طبيعة الصعوبات، لكنه كان قبل عامين على وشك الانتقال قبل تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وقدم ريال مدريد اليوم الثلاثاء مبابي في حفل ضخم في ملعبه الشهير سانتياجو برنابيو في حضور العديد من أساطير النادي أبرزهم بالطبع زين الدين زيدان وفي حضور رئيس النادي فلورنتينيو بيريز.

ووقع مبابي على عقد يربطه بريال مدريد لخمس سنوات بعدما انضم له في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده عم سان جيرمان.

وجاء كل ما قاله مبابي كالتالي:

مرحبا بكم جميعا.

سأحاول التحدث باللغة الإسبانية، يا للعجب إنه أمر مذهل أن أكون هنا هذا أمر لا يصدق.

نمت ليالي عديدة وأنا أحلم باللعب لريال مدريد، أنا سعيد جدا.

أريد أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز الذي كان واثقا في منذ اللحظة الأولى، أشكره جدا.

قبلة من مبابي لشعار ريال مدريد أشعلت حماس الجماهير للمدرجات..#أبوظبي_الرياضية 1 حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابي pic.twitter.com/hLO7JcTZJb — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024

أريد أن أشكر لكل من عمل على استقدامي هنا في ريال مدريد لقد كان الأمر صعبا لكنني الآن هنا وأصبحت لاعبا في ريال مدريد.

أرى عائلتي سعيدة ووالدتي تبكي.

هذا يوم مذهل فمنذ أن كنت طفلا كان حلمي الوحيد هو اللعب هنا لذا أريد شكر كل المدريديين والذين يحلمون منذ عدة سنوات بتواجدي معهم هنا، شكرا لحضوركم اليوم معي للاحتفال معا.

الآن لدي حلم آخر وهو أن أكون على مستوى النادي الأسطوري والأفضل في العالم.

بإمكاني القول أنني سأبذل كل ما في حياتي من أجل هذا الشعار وهذا النادي.

لحظات لن تنسى.. لقطات تذكارية لـ مبابي وعائلته مع رئيس النادي وزين الدين زيدان#أبوظبي_الرياضية حمّل تطبيق ADtv مجاناً لمشاهدة حفل تقديم مبابي pic.twitter.com/NjtorGN4qO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 16, 2024

أريد أن أبعث برسالة لكل الأطفال أنا كنت مثلكم كان لدي حلم واليوم أحققه، نصيحتي لكم مع الشغف والحلم بإمكانكم أن تحققوا كل ما تريدوه، اليوم أنا هنا وفي المستقبل أحدكم سيكون هنا في مكاني.

كانت مراحل طويلة وصعبة للوصول إلى هنا وأنا فخور بكوني لاعبا في أفضل نادي في تاريخ كرة القدم.

لن أتحدث أكثر من ذلك، أريد أن أقول معكم، هلا مدريد.