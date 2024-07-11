عاد حيث تألق.. يونايتد يتعاقد مع رود فان نيستلروي لمساعدة تين هاج

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الخميس رسميا تعيين نجمه السابق رود فان نيستلروي وريني هاك كمساعدين للمدير الفني إريك تين هاج.

في المقابل رحل عن الجهاز الفني ليونايتد كل من ميتشيل فان دير جاج والجنوب إفريقي بيني ماكارثي.

وأوضح يونايتد عبر موقعه الرسمي أن تعاقد الثنائي الجديد ممتد حتى عام 2026 وهي المدة ذاتها لعقد المدرب الهولندي تين هاج.

فيما سيبقى دارين فليتشر وستيف مكلارين في الهاز الفني لتين هاج للموسم المقبل.

وكان نيستلروي الذي يدرب أيندهوفن الموسم الماضي قريبا من تدريب بيرنلي لكنه فضل التواجد كمساعد لتين هاج في يونايتد.

وسبق وارتدى نيستلروي قميص يونايتد كلاعب لخمس سنوات من 2001 حتى 2006.

وخاض نيستلروي مع يونايتد 219 مباراة سجل خلالهم 150 هدفا وصنع 30 آخرين.

وتوج المهاجم الهولندي السابق مع يونايتد بالدوري الإنجليزي مرة ومثله لكأس الاتحاد الإنجليزي وكاس رابطة الأندية والدرع الخيرية.