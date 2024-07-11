إندبندنت: اتصالات أولية مع كلوب من أجل تدريب منتخب أمريكا

حدد المنتخب الأمريكي يورجن كلوب كهدف رئيسي في سعيه لتعيين مدير فني جديد، حسب جريدة إندبندنت.

وأعلن منتخب الولايات المتحدة إقالة جريج بيرهالتر قبل ساعات، بعدما فشل في عبور دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا التي لعبت في أراضيها.

وذكر تقرير إندبندنت يوم الخميس أنه تم إجراء اتصالات أولية مع كلوب بشأن إمكانية تدريب المنتخب الأمريكي الذي يستعد لاستضافة كأس العالم 2026 مع كندا والمكسيك.

وأوضح التقرير أن الانتقال إلى تدريب المنتخبات قد يغري كلوب لأنه سيشكل تحديًا مختلفًا، مع قدر أقل من الضغوط اليومية مثل تدريب الأندية.

وكان المدرب الألماني قد غادر ليفربول في نهاية موسم الدوري الإنجليزي بعد رحلة دامت 9 سنوات.

حين أعلن يورجن رحيله من ليفربول أكد أنه ينوي أخذ استراحة من التدريب لفترة بعد أن نفدت طاقته، حسب وصفه.

وأقيل جريج برهالتر من منصب المدير الفني لـ منتخب أمريكا بعد التوديع المبكر لبطولة كوبا أمريكا 2024.

ولم يستكمل منتخب أمريكا البطولة بعد الخروج من دور المجموعات مكتفيا بفوز وحيد وخسارتين.

المدرب البالغ 50 عاما قاد المنتخب الأمريكي للوصول لدور الـ 16 من كأس العالم 2022 والفوز بلقب الكأس الذهبية ولقبي دوري أمم كونكاكاف.

وخلال مسيرته التي استمرت 73 مباراة حقق جريج 44 انتصارا و17 تعادلا و13 هزيمة.

وقالت سيندي بارلو رئيسة الاتحاد الأمريكي لكرة القدم: "أود شكر جريج على العمل الجاد والتزامه مع المنتخب، نحن الآن نركز مع مديرنا الرياضي على إيجاد الشخص المناسب لقيادة حقبة جديدة ناجحة في أرض الملعب".

وسبق أن نشبت أزمة حادة في أروقة المنتخب الأمريكي بين جيوفاني رينا وجريج برهالتر عقب توديع كأس العالم 2022 انتهت باستبعاد المدرب من تدريب المنتخب بشكل مؤقت وعودته مجددا. (طالع التفاصيل الكاملة من هنا)

وأصبح منتخب أمريكا أول مستضيف يودع بطولة كوبا أمريكا من دور المجموعات منذ عام 1987.

وأصبح جريج برهالتر ثالث المدربين المقالين بعد نهاية كوبا أمريكا 2024.

فأقيل فيليكس سانشيز من تدريب الإكوادور، ودانييل جارنيرو من تدريب باراجواي.

يذكر أن أمريكا تستضيف نهائيات المونديال مع كندا والمكسيك في صيف 2026.