"كنا سنرسله إلى الوطن بالطائرة".. القصة الكاملة لأزمة رينا الكبرى مع مدرب أمريكا في كأس العالم

نشر جيوفاني رينا لاعب بوروسيا دورتموند ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بيانًا للرد على مديره الفني جريج بيرهالتر.

وخرجت تصريحات من بيرهالتر بعد المشاركة في كأس العالم تحدث فيها عن لاعب تم إجباره على الاعتذار للاعبين كلهم بسبب سلوكه، دون أن يسمه، لكن موقع "ذا أثليتك" ذكر بالتزامن أن هذا اللاعب هو رينا وفقًا لمصادر من داخل المنتخب.

وجاء بيان رينا الغاضب عبر إنستجرام كالآتي:

"كنت آمل ألا أعلّق على ما حدث خلال كأس العالم. أؤمن أن الأمور التي تحدث داخل الفريق يجب أن تظل خاصة. ولكن على ذكر ذلك، فالكثير من الأمور قيلت بشأن احترافيتي وشخصيتي، ولهذا أعتقد أنني مطالب بالرد في بيان قصير.

مباشرةً قبل كأس العالم، المدرب بيرهالتر أخبرني أن دوري في البطولة سيكون محدودًا للغاية. كنت محطمًا. لأني شخص ألعب بفخر وشغف، كرة القدم هي حياتي، وأؤمن بطموحاتي. كنت أتوقع وأريد المشاركة بشكل كبير في كأس العالم بين مجموعة موهوبة لنعبر عن أنفسنا في البطولة.

ولأني شخص عاطفي للغاية، فأنا أعترف بالكامل أنني تركت مشاعري تتملكني مما أثّر على تدريبي وسلوكي لعدة أيام بعد علمي بدوري الضئيل في البطولة. اعتذرت لزملائي وللمدرب على ذلك، وقد أخبروني أنهم سامحوني. بعدها تغلبت على إحباطي وأعطيت كل شيء داخل وخارج الملعب.

أنا منزعج بسبب التغطية المستمرة للمسألة، خصوصًا مع فبركة العديد من القصص المحيطة بالأمر. كما أنني فوجئت للغاية أن أي شخص في الجهاز الفني للمنتخب يمكنه المساهمة في نشر هذه القصص.

المدرب بيرهالتر قال دائمًا أن ما يحدث في الفريق يبقى في المنزل حتى نركز على اتحادنا وتطورنا. أحب المنتخب وأحب تمثيل بلدي، وأنا مركز الآن فقط على تطوري كلاعب كرة قدم وكشخص.

آمل أن يركز كل شخص في منتخب الولايات المتحدة على تحقيق الأفضل للفريق حتى نتمكن من تحقيق النجاح في كأس العالم 2026".

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ماذا حدث

منصة "ذا أثليتك" نشرت تفاصيل ما حدث مع رينا نقلًا عن مصادر داخل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر الموقع الأمريكي أن رينا وعقب معرفته بدوره المحدود، بات يتدرب بشكل ضعيف ولافت للانتباه، لدرجة أنه كان يتمشى خلال مباراة ودية أمام الغرافة يوم 17 نوفمبر.

عدم الحدة التي ميزت رينا تسببت في غضب بقية أفراد الفريق، إذ لم يفهموا إذا كان يحاول تجنب الإصابة أم أنه منزعج لعدم لعبه أساسيًا.

في المباراة الأولى أمام ويلز وبعد استهلاك كل التبديلات وعدم إقحامه، رمى رينا واقي الساق غاضبًا، مما زاد من حدة الأزمة.

المباراة شهدت أزمة أخرى عندما صرّح بيرهالتر في المؤتمر الصحفي أن رينا لم يشارك بسبب عدم جاهزيته بدنيًا بشكل كامل، أمر خالفه رينا في تصريحاته مع الصحفيين في المنطقة الإعلامية المختلطة عندما قال إنه كان جاهزًا ومنتظرًا للمشاركة.

في المران التالي للمباراة ظهر رينا بشكل سلبي كذلك، مما دفع الثنائي دياندري يدلين وآرون لونج لاصطاحبه جانبًا والحديث معه وحثه على بذل مزيد من الجهد.

لاحقًا اضطر رينا للاعتذار إلى المجموعة بأكملها بشكل مفصل قبل حصة تدريبية، لتنتهي الأزمة.

لكن ما حدث أن المدرب جريج بيرهالتر كان حاضرًا الأسبوع الماضي لقمة تحت عنوان القيم الأخلاقية في المجتمع بأحد المعاهد في مدينة نيويورك.

ما قاله بيرهالتر يومها نُشر في صورة تصريحات عبر موقع Cahrter Works، قبل أن يخرج المتحدث باسم الاتحاد الأمريكي لكرة القدم لتوضيح أن ما قال بيرهالتر في تلك القمة كان غير مصرح بنشره.

فماذا قال بيرهالتر؟

بيرهالتر تحدث عن لاعب دون أن يسمه وقال: "في كأس العالم، كان لدينا لاعب لا يرتق إلى مستوى التوقعات داخل وخارج الملعب. ولهذا اجتمع الجهاز الفني لعدة ساعات لمناقشة ما سنفعله مع هذا اللاعب".

وأضاف: "كنا جاهزين لحجز تذكرة الطيران وإرساله إلى الوطن، إلى هذا المدى وصل الأمر. ثم توصلنا إلى قرار أننا سنجري معه محادثة أخيرة".

وتابع: "أخبرناه أنه سيتوجب عليه الاعتذار لكل زملائه، وأنه لن يكون مجرد اعتذار بصيغة "أنا آسف"، بل يجب أن يكون أعمق من ذلك. وقد أخبرت قادة المنتخب بأنه سيعتذر للاعبين. الأمور سارت بعدها بشكل رائع ولم نمر بأي مشاكل مع هذا اللاعب في المعسكر".

وأتم: "إرسال لاعب إلى الوطن أمر جلل، كان سيخلق الكثير من الجدل، كانوا سيتحدثون عن ذلك لخمسة أيام متواصلة، لكننا كنا مستعدين لفعل ذلك لو تطلب الأمر، لأنه لم يرتق إلى متطلبات المجموعة".

رينا (20 عامًا) يمتلك إجمالا 16 مباراة دولية مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، سجل خلالها 4 أهداف.

ولم يشارك رينا في أول مباراة أمام ويلز، ثم دخل بديلًا لـ 7 دقائق أمام إنجلترا في المباراة الثانية، واكتفى بملازمة مقاعد البدلاء في المباراة الثالثة أمام إيران.

المشاركة الأكبر جاءت في مباراة دور الـ 16 أمام هولندا عندما دخل بين الشوطين ولعب الشوط الثاني كاملًا في هزيمة بلاده بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويعد رينا أحد أبرز المواهب الهجومية الأمريكية، إذ سجل 12 هدفًا وصنع 14 في 93 مباراة خاضها مع بوروسيا دورتموند.

ويحمل رينا إرث والده كلاوديو أحد أعظم لاعبي الولايات المتحدة عبر تاريخه والذي سبق له المشاركة في كأس العالم 4 مرات.