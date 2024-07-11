الكشف عن سعر صلاح في فانتازي الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025

كشفت لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الخميس رسميا عن سعر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر.

وسيتواجد صلاح في اللعبة بسعر 12 مليون و500 ألف جنيه إسترليني.

ويعد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي هو أغلى لاعب في الموسم الجديد وعبر تاريخ اللعبة إذ يبلغ سعره 15 مليون جنيه إسترليني.

وكان سعر صلاح الموسم الماضي هو ذاته لنظيره الجديد.

أما في الموسم قبل الماضي فكان سعره يبلغ 13 مليون إسترليني.

Mo Salah has returned 200 points or more in his last seven seasons, which is an FPL record 🇪🇬👑 Will he extend that record to eight seasons? 💭#FPL pic.twitter.com/ptQoADtmtn — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) July 6, 2024

وفي موسم 2021-2022 فكان سعر صلاح يبلغ 13 مليون و500 ألف إسترليني.

وخلال السبع سنوات التي قضاها في الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول صلاح تسبب في حصول اللاعبين الذين امتلكوه على 200 نقطة أو أكثر وهو رقم قياسي في تاريخ اللعبة.