الكشف عن سعر صلاح في فانتازي الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025

الخميس، 11 يوليه 2024 - 16:27

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - ليفربول ولاسك

كشفت لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الخميس رسميا عن سعر محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر.

وسيتواجد صلاح في اللعبة بسعر 12 مليون و500 ألف جنيه إسترليني.

ويعد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي هو أغلى لاعب في الموسم الجديد وعبر تاريخ اللعبة إذ يبلغ سعره 15 مليون جنيه إسترليني.

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وكان سعر صلاح الموسم الماضي هو ذاته لنظيره الجديد.

أما في الموسم قبل الماضي فكان سعره يبلغ 13 مليون إسترليني.

وفي موسم 2021-2022 فكان سعر صلاح يبلغ 13 مليون و500 ألف إسترليني.

وخلال السبع سنوات التي قضاها في الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول صلاح تسبب في حصول اللاعبين الذين امتلكوه على 200 نقطة أو أكثر وهو رقم قياسي في تاريخ اللعبة.

صلاح ليفربول فانتازي الدوري الإنجليزي
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