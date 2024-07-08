ياسر إدريس: لم نُبلغ فريدة عثمان بتأهلها إلى أولمبياد باريس.. وسبب صعود لجين

كشف ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد السباحة المصري، أنه لم يحدث وأن أبلغ أحد فريدة عثمان بتأهلها إلى أولمبياد باريس من قبل.

وكانت فريدة عثمان قد نشرت في بيان رسمي عدم مشاركتها في أولمبياد باريس بسبب تضارب في تفسير اللوائح مما تسبب في عدم تأهلها رغم إبلاغها من اللجنة الأولمبية بالتأهل في وقت سابق -وفقا لبيانها-.

وقال ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد السباحة عبر قناة dmc: "لم يُبلغ أحد فريدة عثمان بتأهلها إلى أولمبياد باريس من قبل".

وأوضح "إذا كانت قالت ذلك في بيانها فبالتأكيد ذلك الشخص ليس أنا، فمنذ الدقيقة الأولى قد أبلغتها أن موقفها حرج والأقرب عدم تأهلها".

وكشف "فريدة عثمان لم تُحسن رقمها لتصل إلى مرحلة A-Cut خلال الفرصة الأخيرة ببطولة إيطاليا وهذا لم يحدث".

واختتم إدريس تصريحاته "كنا ننتظر دور فريدة عثمان في المقعد الإفريقي بأولمبياد باريس لكن الدور لم يصل فبالتبعية تم اختيار لجين عبد الله لتشارك".

ونشرت فريدة عثمان بيانا رسميا يكشف عدم تأهلها لأولمبياد باريس نتيجة تضارب في تفسير بنود لائحة التأهل للأولمبياد. (بيان فريدة عثمان)

وحققت فريدة عثمان رقم 24.72 ثانية في سباق 50 متر حرة وبفارق 0.02 ثانية عن الرقم المؤهل بشكل مباشر.

وأعربت فريدة عن حزنها الشديد بسبب صعوبة الموقف بعد المجهود الشاق والتضحيات المبذولة.

وكان ياسر إدريس قد كشف عن حمل الثنائي أحمد الجندي وسارة سمير علم مصر في حفل الافتتاح بأولمبياد باريس وعدد الميداليات المتوقعة. (تفاصيل من هنا)