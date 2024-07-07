أولمبياد باريس - سارة سمير وأحمد الجندي يحملان علم مصر في الافتتاح

الأحد، 07 يوليه 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

سارة سمير

أفصح ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن أن سارة سمير لاعبة رفع الأثقال وأحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث سيحملان علم مصر في حفل افتتاح الأولمبياد 2024 التي ستقام في باريس.

وقال إدريس لقناة دي إم سي: "أمر رفع علم مصر ليس حكرا على لاعبي كرة القدم فقط، محمد صلاح لن يتواجد بسبب رفض ليفربول، لذلك سارة سمير وأحمد الجندي سيحملان علم مصر في حفل افتتاح الأولمبياد".

وأضاف "نتوقع حصد من 7 لـ11 ميدالية في رفع الأثقال والرماية والخماسي حديث والمصارعة والتايكوندو".

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وأنهى حديثه قائلا: "نضع آمال على كرة القدم وكرة اليد للوصول إلى نصف النهائي للحصول على ميدالية، لكن الأمر ليس سهلا على الكرة الطائرة بسبب الغياب الطويل عن الأولمبياد".

وحصدت سارة سمير على ميدالية برونزية في رفع الأثقال بأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

بينما حصل أحمد الجندي على الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن تبدأ أولمبياد باريس يوم 26 من الشهر الجاري على أن تنتهي 11 أغسطس المقبل.

أولمبياد باريس 2024 أحمد الجندي سارة سمير محمد صلاح ليفربول
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