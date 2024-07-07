سباحة - بسبب 0.02 ثانية.. فريدة عثمان تعلن عدم تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024

أعلنت فريدة عثمان السباحة المصرية عدم تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024 بسبب 0.02 جزء من الثانية.

وكان قد تم إعلان في وقت سابق تأهل فريدة عثمان إلى أولمبياد باريس.

وأعربت فريدة عثمان عن حزنها الشديد بسبب عدم التأهل وصعوبة الموقف بعد المجهود الشاق.

وجاء بيان فريدة عثمان كالآتي:

"ببالغ الأسف ولأسباب خارجة عن إرادتي، أعلن أنني لن أكون ضمن بعثة مصر المشاركة في الدورة الأولمبية باريس 2024".

"لقد بدأت البرنامج التدريبي منذ بداية الموسم للوصول إلى أفضل مستوى ممكن لهذه الدورة، وعندما طلب مني تمثيل مصر في بطولة العالم بالدوحة ودورة الألعاب الإفريقي بغانا لم أتردد للحظة عن هذا الشرف، وحصلت بالفعل من خلال هذه المسابقات على الميداليات المطلوبة، رغم علمي بمدى تأثير هذه المشاركات على البرنامج التدريبي الذي أعده الجهاز الفني لمشاركتي في الدورة الأولمبية".

"وكان الرقم الذي حققته مع كل هذه الظروف الصعبة هو 24.72 ثانية في سباق 50 متر حرة، وبفارق 0.02 ثانية عن رقم 24.70 A- Cut، وعلى هذا الأساس تم إبلاغي رسميا من اللجنة الأولمبية المصرية بأنني سأشارك في الدورة الأولمبية، ولكن للأسف في آخر مراحل الاستعداد، نتيجة تضارب في تفسير بنود لائحة التأهل للأولمبياد، ورغم الرقم القريب للغاية الذي حققته وتصنيفي العالمي المتقدم، فتم إفادتي مرة أخرى إنني لن أتمكن من المشاركة بسبب (الكوتة) المحدودة في باريس".

"أما وقد انتهى حلم تمثيل منتخب مصر في الدورة الأولمبية الرابعة لي بسبب 0.02 من الثانية فإنني حزينة جدا لصعوبة الموقف، ورغم المجمهود الشاق والتضحيات المبذولة هذه هي الرياضة، أعتذر لجماهير الرياضة المصرية كلها عن عدم المشاركة وأشكركم على الدعم المستمر، قدر الله وما شاء فعل".

"أتمنى التوفيق لكل أفراد البعثة المصرية في باريس 2024".