تنس - أنس جابر تودع ويمبلدون من الدور الثالث

السبت، 06 يوليه 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

أنس جابر في نهائي ويمبلدون 2023

ودعت التونسية أُنس جابر منافسات بطولة ويمبلدون -بطولة بريطانيا المفتوحة- من الدور الثالث بالخسارة من الأوكرانية إيلنا سيفتولينا بنتيحة 2-0.

ولم تستطع أُنس الوصول للنهائي للمرة الثالثة في مسيرتها على التوالي إذ خسرت اللقب في نهائي آخر نسختين.

وتفوقت الأوكرانية في المجموعة الأولى بنتيجة 6-1 وفي المجموعة الثانية بنتيجة 7-6.

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واستمرت المباراة 81 دقيقة فقط.

وفي نفس المرحلة ودعت البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم أمام يوليا بوتينسيفا بنتيجة مجموعتين مقابل مجموعة.

وكانت المصرية ميار شريف ودعت البطولة من الدور الأول بالخسارة من المجرية دالما جالفي بنتيجة مجموعتين دون رد.

يذكر أن ميار تأهلت لأولمبياد باريس 2024 والتي تبدأ منافسات التنس بها بنهاية الشهر الجاري. (طالع التفاصيل)

وسبق أن أعلنت أُنس غيابها عن المشاركة في أولمبياد باريس 2024 من أجل الحفاظ على حالتها البدنية خاصة الركبة. (طالع التفاصيل)

تنس ويمبلدون أنس جابر
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