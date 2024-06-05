تنس - ميار شريف تتأهل إلى أولمبياد باريس 2024
الأربعاء، 05 يونيو 2024 - 16:58
كتب : FilGoal
حصدت ميار شريف بطاقة التأهل لـ أولمبياد باريس 2024 برياضة التنس.
وتشارك ميار للمرة الثانية على التوالي في الأولمبياد بعدما شاركت في طوكيو 2020.
وخسرت ميار في البداية فرصة التأهل للأولمبياد عن طريق دورة الألعاب الإفريقية 2023، إذ ودعت من نصف النهائي.
واستفادت ميار من خروج الكينية أنجيلا أوكوتوي من قائمة أول 400 لاعبة في تصنيف اللعبة لتحصد مقعد للمشاركة في الأولمبياد.
وباتت ميار شريف أول لاعبة مصرية تشارك في الأولمبياد عبر التاريخ.
ودعت ميار شريف في أولمبياد طوكيو 2020 من الدور الأول بالخسارة آنذاك من ريبيكا بيتيرسون 2-0.
يذكر أن ميار ودعت بطولة رولان جاروس من دور الـ 64.
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