تنس - انسحاب أنس جابر من أولمبياد باريس بسبب الخوف على المتبقي من الموسم

أعلنت التونسية أنس جابر لاعبة التنس غيابها عن منافسات أولمبياد باريس بسبب مخاوف من إصابتها مما يهدد المتبقي من الموسم.

وتقام منافسات أولمبياد باريس على الملاعب الرملية، بينما تلعب حاليا بمنافسات الملاعب العشبية.

وودعت أنس جابر منافسات بطولة رولان جاروس هذا الشهر من ربع النهائي.

وكتبت أنس جابر عبر حسابها الرسمي: "بعد مشاورة فريقي الطبي بشأن المشاركة في أولمبياد باريس، وجدنا أن التغيير السريع لأرضية الملاعب سيضع ركبتي في خطر".

وتابعت "سيعرض ذلك بقية موسمي للخطر، بسبب الحاجة للتأقلم المطلوب من جسدي".

واختتمت أنس جابر "دائما ما أحب تمثيل بلدي بأي مسابقة لكن عليّ الاعتناء بجسدي".

وشاركت أنس جابر في دورة الألعاب الأولمبية ثلاث مرات في لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وأخيرا طوكيو 2020.

ونجحت أنس جابر في الوصول لنهائي ثلاث بطولات كبرى من بطولات التنس "جراند سلام" لكنها لم تحقق لقب أي منهم.