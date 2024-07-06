أحمد رفعت.. "العبقري" الذي لم يحقق أحلامه

فارق أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت الحياة عن عمر 31 عاما في خبر حزين للوسط الرياضي.

أحمد رفعت النادي : مودرن سبورت

وفاة رفعت جاءت بعد 117 يوما من تعرضه لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

رفعت الذي خطف الأضواء منذ أن كانا لاعبا في منتخب مصر للشباب، لم يحقق الأحلام التي كانت في مخيلته رغم اقترابه منها كثيرا.

الجناح المهاري الذي يتقن تسديد الضربات الثابتة وإرسال العرضيات كان معروفا بقوة شخصيته وصراحته المطلقة.

"صاحب شخصية" هكذا وصف باسم مرسي نجم الزمالك السابق، زميله أحمد رفعت عندما انضم للفريق الأبيض قادما من إنبي.

فيما كان "العقبري" وصف إمام محمدين صاحب الباع الكبير ورئيس قطاع الناشيئن بنادي إنبي، عندما تحدث عن الموهبة التي خطفها من الأهلي في 2008.

FilGoal.com يستعرض خلال التقرير التالي 5 أحلام لم يحققها رفعت في مسيرته رغم اقترابه منها.

حلم أوروبا

بعد تألقه مع منتخب الشباب والحصول على كأس أمم إفريقيا 2013 بالجزائر في جيل ضم صالح جمعة وكهربا وتريزيجيه، وضع رفعت الاحتراف الخارجي نصب عينيه.

لاعب إنبي الشاب آنذاك، لم يجد أفضل من محمد صلاح للسير على خطاه وخاض فترة معايشة في صفوف بازل حينما كان صلاح يتواجد مع النادي السويسري في عام 2013.

الجناح الأيسر لمنتخب مصر للشباب خاض فترة معايشة مع بازل الذي كان يضم صلاح ومحمد النني آنذاك، ويقوده مورات ياكين المدير الفني الحالي لمنتخب سويسرا الذي يكتب التاريخ في يورو 2024.

صلاح أرسل في ذلك التوقيت صورة لـFilGoal.com تجمعه برفعت أثناء تنزههما في شوارع سويسرا.

وقال الجناح الدولي مازحا لـFilGoal.com: "بفسحه في سويسرا ومظبطه، وهو مبسوط".

صلاح أيضا كشف لـFilGoal.com أن رفعت حاز على إعجاب مورات ياكين المدير الفني للفريق.انضمام رفعت إلى بازل لم يكلل بالنجاح، لكنه قرر التوجه صوب الأندلس وخاض فترة معايشة مع العملاق الإسباني إشبيلية.

رفعت لم يُكتب له خوض التجربة الأوروبية في هذا التوقيت وعاد من بازل وإشبيلية ليقود إنبي الذي حمل قميص فريقه الأول وهو في عامه الـ17.

مسيرة رفعت استمرت 10 سنوات بعد هذه الفترة لكن حلمه بالاحتراف الأوروبي لم يكتمل.

حلم المنتخب

في يوم 14 أغسطس 2013 شارك أحمد رفعت صاحب الـ20 عاما في مباراة منتخب مصر أمام أوغندا، بعدما نال إعجاب الأمريكي بوب برادلي مدرب الفراعنة آنذاك.

رفعت كان في انتظاره مسيرة دولية مبهرة بعدما مثل منتخب مصر مبكرا لكن هذا ما لم يحدث.

في كأس العرب 2021 سنحت الفرصة مجددا ليستعيد رفعت بريقه الدولي ويحقق أحلامه بقيادة منتخب مصر إلى كأس العالم 2022.

منح كارلوس كيروش الفرصة لرفعت الذي لم يجد صعوبة في تقديم نفسه لأنه ببساطه يملك كل المقومات.

هدف رائع في شباك السودان وآخر في شباك الأردن بمباراة معقدة مهدت الطريق لرفعت من أجل تحقيق حلمه.

ولكن لأن رفعت ارتبط بالأحلام غير المكتملة، خرج فجأة من حسابات كيروش بعد انتهاء كأس العرب ولم يكتمل حلمه مع الفراعنة.

حلم الزمالك

رفعت الذي صرح بميوله وانتمائه وحبه الشديد للزمالك، اعتقد أن حلمه تحقق بعدما انضم إلى الفريق الأبيض في 2016 قادما من إنبي.

بداية رفعت مع الزمالك كانت جيدة للغاية رغم تراجع مستوى الفريق، إلا أن رفعت نال استحسان الجمهور الأبيض.

إصابة رفعت في الكاحل قبل خوض مواجهة اتحاد العاصمة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، كان بمثابة نقطة تحول.

خرج رفعت منذ تلك اللحظة من حسابات مدربي الزمالك الذين توالوا على تدريب الفريق دون سبب معلوم.

خرج رفعت للإعارة إلى إنبي في يناير 2019 وعاد مع نهاية الموسم، ثم انتقل إلى الاتحاد معارا، قبل أن يتم بيع عقده للمصري في 2020 وتنتهي علاقته بالزمالك.

4 أهداف و3 تمريرات حاسمة خلال 26 مباراة خير دليل على أن حلم رفعت بالنجاح وكتابة التاريخ مع الزمالك لم يتحقق.

حلم الأهلي

نعم أحمد رفعت ينتمي للزمالك كمشجع، لكنه كلاعب كرة قدم محترف كان يضع النادي الأهلي على رأس أولوياته.

رفعت تدرج في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي حتى تم إلغاء فريقه عام 2008 لتلتقطه العين الخبيرة لإمام محمدين مدير قطاع الناشئين في إنبي آنذاك.

إمام محمدين روى في وقت سابق لـ FilGoal.com: " الأهلي كانت لديه عادة غريبة. يحتفظ بلاعبيه تحت سن 15 عاما، ثم في نهاية الموسم يجري الاختبارات للمواهب الجديدة".

وأضاف " يضم الأهلي مواهبا جديدة فيجعلها تلعب مباراة مع اللاعبين الموجودين حاليا، والخاسر يرحل.. أنا كنت أنتظر هذا الخاسر".

وكشف "وتحديدا عيني كانت على اثنين من اللاعبين تحت 15 عاما. كهربا ورفعت".

وتابع "كنا نسميه العبقري الصغير، أو عبقرينو. هذا حدث حين كنا نتحدث مع طفل في الـ15 من عمره فنجده يرد كشاب في العشرينات!".

وأتم "هذا الذكاء جعله صارما للغاية. هذه الصرامة جعلت شخصيته أصعب من غيره. شخصيته مختلفة".

صال رفعت وجال وخاض أكثر من تجربة حتى فُتحت له أبواب الأهلي مجددا بعد تألقه مع فيوتشر.

الاتحاد والمصري نجحا في إحياء مسيرة رفعت من جديد لينتقل إلى فيوتشر في صيف 2021.

قدم رفعت مستوى رائع مع فيوتشر بموسمه الأول وساهم في 19 هدفا وحصل على كأس الرابطة، ليبدي الأهلي رغبته في استعادة ولده.

لكن مفاوضات الأهلي مع فيوتشر لم يكتب لها النجاح بعد كانت الأمور قريبة للغاية، الذي انتقل للوحدة الإماراتي.

سجل رفعت هدفين خلال 10 مباريات ولعب 6 أشهر للوحدة قبل أن يعود إلى فيوتشر ويغلق ملف الأهلي ويضيع حلم جديد على رفعت.

حلم العودة

آخر أحلام أحمد رفعت التي لم تتحقق تتمثل في عودته إلى الملاعب بعد تعرضه إلى لأزمة صحية أثناء مباراة الاتحاد السكندري في الدوري.

الأزمة التي تعرض لها رفعت يوم 11 مارس الماضي، تسببت في توقف عضلة القلب قبل أن يتم إسعافه في الملعب وفقد الوعي لعدة أيام ثم استعاده.

رفعت ظهر بأحد البرامج التلفزيونية وأعلن رغبته وحلمه في العودة إلى الملاعب على طريقة كريستيان إريكسن نجم منتخب الدنمارك.

وقال رفعت عبر إم بي سي مصر 2: "أول خطوة في تفكيري أن أعود إنسان طبيعي وألا أتناول العلاج مجددا، وسمعت من الأطباء أن عودتي لكرة القدم صعب بالطبع أتمنى العودة واللعب ومازالت قادرا على المواصلة وسني يسمح لي لكن طبيا لا أعرف هل هذا ممكن".

وأضاف "الطبيب الإيطالي الذي أجرى لي عملية القسطرة قال لي سنجعلك تعود للعب الكرة مجددا ورغم أنني كنت أنسى مؤخرا لكن تلك الجملة تذكرتها".

وأتم "قرأت كثيرا عن حالة كريستيان إريكسن الذي تعرض لحالة مشابهة وقيل لي هناك مستشفى في إيطاليا أو ألمانيا متخصصة في حالتي وسنبدأ في العمل للعودة إلى الملعب".

وفاة رفعت كتبت آخر أحلامه التي لم تتحق خلال مسريته مع كرة القدم لكنه سيظل اسما خالدا نال تعاطف وتضامن الجميع.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص التعازي لأسرة أحمد رفعت ولنادي مودرن سبورت، وتتمنى للفقيد الرحمة والمغفرة ولعائلته الصبر والسلوان.