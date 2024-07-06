صاروخية السودان وركلة حرة رائعة.. أبرز أهداف أحمد رفعت خلال مسيرته

توفي صباح اليوم نجم منتخب مصر ونادي مودرن سبورت السابق أحمد رفعت.

أحمد رفعت النادي : مودرن سبورت

مسيرة أحمد رفعت شهدت العديد من اللحظات الاستثنائية التي ستخدل في أذهان عشاق كرة القدم المصرية سواء كانت مع الأندية التي لعب لصفوفها أو حتى مع منتخب مصر.

ويقدم لكم FilGoal.com أبرز الأهداف التي سجلها أحمد رفعت خلال مسيرته.

هدفه مع إنبي ضد غزل المحلة

في 2014 كانت بداية أحمد رفعت مع إنبي وخلال مواجهة غزل المحلة تمكن من تسجيل أول أهداف مسيرته الاحترافية بعد انفراد بالمرمى.

بشكل عام شارك رفعت مع إنبي في 74 مباراة وتمكن من تسجيل 14 هدفا وصناعة 9 آخرين.

هدفه مع الزمالك ضد الداخلية

مسيرة رفعت مع الزمالك لم تطول كثيرا ولم يحصل على فرصة كبيرة مقارنة بالفرق التي حصل عليها مع باقي الفرق.

ولكن ربما هدف رفعت الأجمل مع الزمالك كان ضد الداخلية في عام 2017 بعد عرضية من شيكابالا سددها مباشرة في المرمى رفعت من لمسة واحدة.

وشارك رفعت مع الزمالك في 26 مباراة وخلالها سجل أربعة أهداف وصنع 3 آخرين.

ثنائيته مع الاتحاد السكندري ضد مصر للمقاصة

بعد خروجه من الزمالك انتقل رفعت إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة وقدم موسم جيد جدا.

أبرز مباريات رفعت مع الاتحاد السكندري كانت في عام 2019 عندما سجل ثنائية قادت فريقه لفوز صعب على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ولعب رفعت 24 مباراة بقميص الاتحاد السكندري وخلالها سجل 7 أهداف وصنع 8.

هدفه مع المصري ضد وادي دجلة

المحطة التالية كانت مع المصري وخلالها أيضا قدم أداء رائع برفقته.

واحد من الأهداف الرائعة لرفعت مع المصري كانت ضد وادي دجلة في عام 2021 بمباراة حقق فيها فريقه افوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

رفعت سجل هدف المصري الثاني بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ولعب رفعت مع المصري 31 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 6.

هدفه مع مودرن فيوتشر ضد الاتحاد

نادي رفعت الأخير كان مودرن فيوتشر وبرفقته سجل العديد من الأهداف الرائعة.

أحد أجمل أهداف رفعت مع مودرن فيوتشر كان ضد الاتحاد السكندري وسجل من ركلة حرة مباشرة رائعة.

الاتحاد السكندري كان هو الفريق المفضل لأحمد رفعت إذ شارك ضده في 12 مباراة وتمكن من تسجيل 7 أهداف.

ولعب رفعت 46 مباراة بقميص مودرن فيوتشر وسجل 11 هدفا وصنع مثلهم.

مع الوحدة

خلال مسيرته مع مودرن فيوتشر خرج أحمد رفعت في فترة إعارة قصيرة للوحدة الإماراتي.

في فترة الإعارة سجل رفعت هدفين أبرزهما كان في مرمى الظفرة بالدوري الإماراتي.

هدفه مع مصر ضد السودان

الهدف الأبرز لأحمد رفعت في مسيرته سيظل هو الذي سجله بقميص منتخب مصر ضد السودان.

ببطولة كأس العرب 2021 سجل رفعت هدف رائع لمصر في السودان بدور المجموعات.

هدف رفعت كان واحد من الأهداف الرائعة في كرة القدم ككل وليس فقط بمسيرة رفعت.

النجم المصري سدد ركلة حرة مباشرة ارتدت من القائم وعادت الكرة إليه من جديد ليسددها مباشرة بقدمه اليسرى في الشباك.

خلال مسيرته توج نجمنا الراحل بثلاثة ألقاب وهي كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما مع منتخب مصر عام 2013، وكأس السوبر المصري مع الزمالك عام 2017 ضد الأهلي.

واللقب الأخير لرفعت خلال مسيرته كان التتويج بكأس الرابطة المصري مع فيوتشر في موسم 2021/2022 عندما حقق الفوز في النهائي على غزل المحلة.