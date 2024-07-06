حوار – كل ما قاله أحمد رفعت في ظهوره الأخير.. عن شخص تسبب في مرضه ورسالة وعدم الانتقال للأهلي

"أشكر الجميع على دعمه الكبير لي منذ تعرضي لتلك الوعكة الصحية، الأزمة كانت صعبة للغاية ظللت لثلاثة أسابيع كنت نائما ولم يكن من الجيد أن أستيقظ وهذا عرفته مؤخرا" بتلك الكلمات تحدث أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت عن تفاصيل وعكته الصحية في ظهور الأول بعده والأخير قبل وفاته.

أحمد رفعت النادي : مودرن سبورت

وأعلن نادي مودرن سبورت فجر اليوم السبت وفاة لاعبه أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 عاما.

وأجرى رفعت حوارا مطولا عبر قناة "إم بي سي مصر 2" يوم 24 يونيو الماضي تحدث فيه عن تفاصيل وعكته الصحية التي تعرض لها حينما سقط مغشيا عليه أمام الاتحاد السكندري في الدوري.

هذا بالإضافة لكشفه سبب تعرضه لضغوط أدت إلى مرضه بالإضافة إلى سبب عدم انتقاله للأهلي الموسم الماضي، وأخيرا رسالته إلى الجمهور الذي دعمه في محنته.

وكل ما يلي على لسان أحمد رفعت:

"لا أتذكر أي شيء"

فوجئت بما حدث حتى الآن لا أعرف ما حدث في ذلك اليوم ولا أتذكره حتى اليوم لا أتذكر من كنا نواجه.

شاهدت الفيديو الخاص بلحظة سقوطي حتى أتذكر ما حدث، لكنني لا أعرف ماذا وقع لي وقتها وحتى الأطباء لم يكن لديهم أي سبب واضح لمعرفة ماذا حدث لي.

كنت مع طبيبي أحمد أشرف وسألني عدة أسئلة عما حدث لي قبل الحادثة وأخبرته بوقوع أشياء قاسية بالنسبة لي من الصعب أن تحدث لشخص عادي وليس لاعب كرة.

أنا لست من اللاعبين الذين يحصلون على منشطات أو مكملات غذائية حتى وأجرينا عدة تحاليل وأثبتت أنني لم أتناول أي شيء، أنا أشرب القهوة فقط.

الظروف التي تعرضت لها كانت قاسية للغاية وسأتحدث عنها في الوقت المناسب فهي شيء صعب جدا ومن الصعب الحديث عنها وهي لها علاقة بكرة القدم.

أنا غبت عن كرة القدم فترة طويلة ولم يكن أحد يعرف أين كنت أو ماذا أفعل، وبعدما اجتزت تلك الفترة وأخبرت الأطباء بتلك الضغوط قالوا إن هذا هو السبب لما تعرضت له.

الأمر ليس له علاقة بالصيام أنا معتاد على اللعب وأنا صائم منذ أن كنت لاعبا صغيرا ومع منتخب مصر للناشئين والشباب.

لا أتمنى أن يمر أي شخص بالظروف التي مررت بها.

"وليد دعبس وهيثم عرابي كانا لا يتركاني أبدا"

الأمر مقلق فأنت لا تعرف ماذا قد يحدث في المستقبل وهل سوف أعيش أم لا، كلنا سنمر بهذا الأمر.

والدتي كانت في حالة صعبة وكنت أحاول طمأنتها، ولم أتخيل رد فعل الناس أنا مدان لهم جميعا.

من عدة أيام بسبب التعب كنت أقول الشهادتين.

أجلس لمدة 8 إلى 10 ساعات يوميا على جهاز منظم لضربات القلب.

أي شخص يجب أن يدرك أنه في لحظة لن يكون موجودا لذا يجب أن تكون إنسان جيد وأن تساعد الناس وألا تتسبب في أذى لأي شخص، أنا سقطت وأنا أركض في الملعب، ما يتبقى منك هو سيرتك وما تفعله في حياتك.

أنا عاجز عن الشكر لنادي مودرن ووليد دعبس رئيسه الذي تعامل معي كأب وليس رئيس نادي هو يوميا يتصل بي ويتحدث معي ومع عائلتي وهيثم عرابي المدير الرياضي يوميا يزورني في منزلي، ووكيلي نادر شوقي كذلك وأنا منذ كنت لاعبا صغيرا ونحن نسير سويا.

أريد أن أقول شيئا، الحمد لله أن ما تعرضت له حدث في وجود وليد دعبس وهيثم عرابي في نادي مودرن لأنه لو حدث في وقت آخر ربما كان الموضوع سيذهب لطريق آخر، وليد دعبس يتعامل معنا كأننا أبنائه.

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"هناك أشخاص تسببوا في أذى لي"

ضغوط الكرة والحياة العادية كلنا معتادين عليها، لكن ما حدث معي لم يحدث مع شخص سأكشف عن ذلك في الوقت المناسب، هيثم عرابي ونادر شوقي يعرفان الموضوع وكذلك كل المسؤولين في النادي هناك فرد أو فردين مسؤولين عما تعرضت له.

للأسف هؤلاء الأشخاص مسؤولين في مصر وهذا أمر غير مطمئن أن يكون شخص مسؤولا عن الكرة في بلدنا وليس حريصا على مصلحة البلد يستغلون مناصبهم لأذية الأشخاص ونتيجة كل ذلك حدث لي.

زيارة الخطيب وعدم الانتقال للأهلي

محمود الخطيب أسطورة ورئيس النادي الأهلي وبغض النظر عن المنصب كلنا كنا نتمنى مشاهدته وتفاجأت بزيارته.

الموسم الماضي كنت سأنتقل إلى الأهلي ولكن بسبب أمور قانونية لم يتم الانتقال.

خطوته المقبلة

أول خطوة في تفكيري أن أعود إنسان طبيعي وألا أتناول العلاج مجددا، وسمعت من الأطباء أن عودتي لكرة القدم صعبة بالطبع أتمنى العودة واللعب ومازالت قادرا على المواصلة وسني يسمح لي لكن طبيا لا أعرف هل هذا ممكن.

اللعب لمنتخب مصر شيء يشرفني كثيرا وحاولت على قدر الإمكان أن أجعل الناس فخورة بالفريق في الفترات التي تواجدت فيها.

الطبيب الإيطالي الذي أجرى لي عملية القسطرة قال لي سنجعلك تعود للعب الكرة مجددا ورغم أنني كنت أنسى مؤخرا لكن تلك الجملة تذكرتها.

قرأت كثيرا عن حالة كريستيان إريكسن الذي تعرض لحالة مشابهة وقيل لي هناك مستشفى في إيطاليا أو ألمانيا متخصصة في حالتي وسنبدأ في العمل للعودة إلى الملعب.

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بكاء بسبب دعاء الجمهور

بكيت بسبب دعاء الناس لي وعدم استيعابي أن كل ذلك من أجلي، متأكد أن لو أي شخص آخر في مكاني كان سيحدث معه المثل، ولكن ما رأيته والتفاف الكل حولي والدعاء لي كان السبب في عودتي.

حينما رأيت طريقة سقوطي في الملعب كان الأمر ثقيلا علي قليلا، لم أتخيل أن أتعرض لذلك.

أنا مرتبط بوالدتي كثيرا خاصة مع وفاة والدي وأنا صغير في السن.

أشكر الكل على دعمه لي.

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