بيراميدز لـ في الجول: إبراهيم عادل سينضم لنا حتى لقاء الأهلي.. ولن نسكت إذا حدث عكس ذلك

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 22:39

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز - المقاولون - إبراهيم عادل

كشف مصدر بيراميدز موقف إبراهيم عادل من الخروج من معسكر منتخب مصر الأولمبي للمشاركة مع الفريق في مباريات الدوري المصري.

وأعلن اتحاد الكرة منذ قليل تفاصيل معسكر منتخب مصر وموعد السفر لفرنسا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

وانطلق معسكر منتخب مصر الأولمبي بمشاركة جميع اللاعبين الذين اختارهم روجيرو ميكالي المدير الفني، اليوم الجمعة.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "إبراهيم عادل سينضم لمعسكر بيراميدز غدا السبت ويسافر للإسكندرية لمواجهة الاتحاد، وسيستمر في معسكر الفريق حتى مباراة الأهلي يوم 12 يوليو الجاري ثم يسافر بعدها مع بعثة المنتخب الأولمبي حسب الاتفاق".

وأتم "أي شيء يحدث عكس ما اتفقنا عليه لن نسكت".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الاتفاق تم على أن يخرج إبراهيم عادل جناح الفريق من معسكر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الأهلي يوم 12 يوليو.

وسيلعب إبراهيم عادل المباراة مع بيراميدز، ثم يعود لمعسكر المنتخب الأولمبي.

ويعد غياب رمضان صبحي بسبب الإيقاف أحد أبرز أسباب تمسك بيراميدز بوجود إبراهيم عادل في مواجهة الأهلي.

وكان منتظرا أن يسافر المنتخب الأولمبي إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 يوليو لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية، لكنه أعلن السفر يوم 10 يوليو.

وسبق أن صرّح محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم أشرف صبحي وزير الرياضة لـ FilGoal.com: "أشرف صبحي وزير الرياضة لم يتطرق للحديث عن أي استثناءات تخص لاعبي منتخب مصر الأولمبي داخل المعسكر".

كما صرّح أحمد دياب رئيس رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "لسنا مسؤولين عما يدور داخل معسكر منتخب مصر الأولمبي ومهمتنا توقفت عند وصول اللاعبين للمعسكر بدءا من الثالثة عصر اليوم الجمعة".

وشدد "خروج أو دخول لاعبين من معسكر منتخب مصر الأولمبي ليس مسؤولية رابطة الأندية بل اتحاد الكرة وقرار روجيرو ميكالي المدير الفني".

وأضاف "هدفنا الثاني من الاجتماعات أمس كان عدم تضرر مسابقة الدوري ومنع تأجيل المباريات رغبةَ من الجميع في إنهاء الموسم بموعده دون تأخير".

وأعلن ميكالي قائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

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