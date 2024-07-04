باريس 2024 - كما انفرد في الجول.. ثنائي فقط فوق السن في قائمة المنتخب الأولمبي

الخميس، 04 يوليه 2024 - 21:04

كتب : بسام أبو بكر

أحمد سيد زيزو - منتخب مصر

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة الفريق لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشهدت القائمة انضمام 2 فقط من اللاعبين فوق السن، علما بأن المسموح به 3 لاعبين في الدورات الأولمبية.

الثنائي يتكون من محمد النني لاعب وسط أرسنال السابق، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك، كما سبق وانفرد FilGoal.com.

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وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)

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