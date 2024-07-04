باريس 2024 - كما انفرد في الجول.. ثنائي فقط فوق السن في قائمة المنتخب الأولمبي

أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة الفريق لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وشهدت القائمة انضمام 2 فقط من اللاعبين فوق السن، علما بأن المسموح به 3 لاعبين في الدورات الأولمبية.

الثنائي يتكون من محمد النني لاعب وسط أرسنال السابق، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك، كما سبق وانفرد FilGoal.com.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.

🔴 قائمة منتخب مصر الأوليمبي لمعسكر الإعداد المقرر انطلاقه غدا الجمعة 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024 بحضور جميع اللاعبين باستثناء محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما يوم الأحد 7 يوليو 🏆#شجع_مصر pic.twitter.com/wbaDdZaZwR — EFA.eg (@EFA) July 4, 2024

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر × أوزبكستان (27 يوليو)

مصر × إسبانيا (30 يوليو)