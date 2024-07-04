باريس 2024 - كما انفرد في الجول.. ثنائي فقط فوق السن في قائمة المنتخب الأولمبي
الخميس، 04 يوليه 2024 - 21:04
كتب : بسام أبو بكر
أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة الفريق لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وشهدت القائمة انضمام 2 فقط من اللاعبين فوق السن، علما بأن المسموح به 3 لاعبين في الدورات الأولمبية.
الثنائي يتكون من محمد النني لاعب وسط أرسنال السابق، وأحمد سيد زيزو نجم الزمالك، كما سبق وانفرد FilGoal.com.
وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:
حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).
الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)
الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).
الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).
ويقع منتخب مصر في أولمبياد باريس بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومنيكان.
🔴 قائمة منتخب مصر الأوليمبي لمعسكر الإعداد المقرر انطلاقه غدا الجمعة 5 يوليو استعدادا لأولمبياد باريس 2024 بحضور جميع اللاعبين باستثناء محمد النني وأحمد سيد زيزو بعد موافقة روجيرو ميكالي المدير الفني على أن ينضما يوم الأحد 7 يوليو 🏆#شجع_مصر pic.twitter.com/wbaDdZaZwR— EFA.eg (@EFA) July 4, 2024
وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:
مصر × جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)
مصر × أوزبكستان (27 يوليو)
مصر × إسبانيا (30 يوليو)