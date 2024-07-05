تحديد موعد انضمام ثنائي فوق السن للمنتخب الأولمبي.. والسفر لـ باريس ووديتين

الجمعة، 05 يوليه 2024 - 22:26

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر الأولمبي - أستراليا

أعلن اتحاد الكرة المصري تفاصيل معسكر منتخب مصر الأولمبي وموعد السفر لفرنسا وانضمام ثنائي فوق السن.

وانطلق معسكر منتخب مصر الأولمبي بمشاركة جميع اللاعبين الذين اختارهم روجيرو ميكالي المدير الفني.

وسينضم أحمد سيد "زيزو" ومحمد النني لمعسكر منتخب مصر الأولمبي يوم الأحد المقبل الموافق 7 يوليو.

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وتقرر سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي متوجهة لمدينة بوردو الفرنسية يوم 10 يوليو الجاري لمواجهة أوكرانيا والعراق وديا يومي 14 و17 يوليو على الترتيب.

ثم ستتوجه البعثة لمدينة نانت في فرنسا والتي تحتضن مباريات المنتخب في مجموعته التي تضم إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.

ووجه اتحاد الكرة التقدير لجميع الأندية ووزارة الشباب والرياضة وجميع الجهات التي ساهمت وتعاونت لدعم برنامج المنتخب الأولمبي واستقراره.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي) – علي الجابري (سيراميكا كليوباترا) – محمد سيحا (المقاولون العرب).

الدفاع: أحمد عيد (المصري) - عمر فايد (فنربخشة) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – كريم الدبيس (الأهلي) – محمد حمدي (إنبي) – محمد طارق (المصري) - أحمد سيد عبد النبي (زد) - محمد مغربي (سموحة)

الوسط: محمد النني (بلا ناد) – أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) – زياد كمال (الزمالك) – محمود صابر (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – محمد شحاتة (الزمالك) – مصطفى سعد (زد) – أحمد عاطف "قطة" (زد).

الهجوم: بلال مظهر عبد الرحمن (باناثانيكوس) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

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