تحديد موعد انضمام ثنائي فوق السن للمنتخب الأولمبي.. والسفر لـ باريس ووديتين

🔴 فى اطار استعداداته للمشاركة بدورة الألعاب الاوليمبية باريس 2024

انطلق عصر اليوم معسكر منتخب مصر الاوليمبي لكرة القدم بمشاركة جميع اللاعبين اللذين وقع عليهم الاختيار من جانب ميكالى المدير الفنى للمنتخب على أن ينضم كلا من الننى وزيزو للمعسكر يوم الأحد القادم

هذا ومن المقرر أن…