بيراميدز يتخطى الزمالك.. تعرف على أطول سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد بالدوري

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 21:40

كتب : إسلام أحمد

محمود مرعي

تخطى بيراميدز منافسه الزمالك في سباق أطول سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد بالدوري المصري.

وحقق بيراميدز الفوز على سموحة بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري المصري بعد استكمالها. (طالع التفاصيل)

ووصل بيراميدز للفوز رقم 13 على التوالي في الدوري، ورفع رصيده إلى النقطة 65 في صدارة الدوري من 26 مباراة.

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بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي لعب 5 مباريات أقل من بيراميدز.

FilGoal.com يستعرض في سباق أطول سلسلة انتصارات متتالية في موسم واحد بالدوري المصري:

الأهلي - 17 مباراة متتالية – 2005-2004- مانويل جوزيه

الأهلي - 16 مباراة متتالية - 2018-2017 - حسام البدري

الأهلي - 16 مباراة متتالية – 2020-2019 - رينيه فايلر

الأهلي - 13 مباراة متتالية – 2008-2007- مانويل جوزيه

بيراميدز - 13 مباراة متتالية – 2024-2023 - كرونوسلاف يوريشيتش

الزمالك - 10 مباريات متتالية – 2022-2021- جوسفالدو فيريرا

الزمالك - 10 مباريات متتالية - 2013-2012 - جورفان فييرا

الزمالك - 10 مباريات متتالية – 1988-1987 - عصام بهيج.

بيراميدز الأهلي الزمالك الدوري المصري
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