بدأت في الإسكندرية وانتهت ببرج العرب.. بيراميدز يهزم سموحة في 41 دقيقة

حقق بيراميدز الفوز على سموحة بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 28 من الدوري المصري بعد استكمالها.

وتوقفت المباراة بسبب حريق في استاد الإسكندرية يوم الجمعة الماضي في الدقيقة 49، ويتم استكمال المباراة في استاد برج العرب بنفس ظروفها والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1 مع طرد الهاني سليمان حارس سموحة.

وكان سموحة تقدم من ركلة جزاء سجلها حسام حسن في الدقيقة 15، ثم تعادل فيستون ماييلي في الدقيقة 45+2 بضربة رأسية.

وتعرض الهاني سليمان حارس سموحة في نهاية الشوط الأول، ليشارك محمد أشرف الحارس الثاني بدلا من أحمد خالد، ويكمل سموحة الشوط الثاني بعشرة لاعبين.

استنئاف المباراة

وقررت رابطة الأندية استكمال المباراة اليوم الثلاثاء في استاد برج العرب. بداية من الدقيقة 49 برمية تماس لصالح سموحة.

وسجل بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 73 بضربة رأسية من محمود مرعي بعد ركنية نفذها محمد الشيبي.

وأضاف فخري لاكاي الهدف الثالث في الدقيقة 79 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد تهيئة للكرة من فيستون ماييلي.

وسجل سموحة هدفه الثاني عن طريق البديل فادي فريد في الدقيقة 91 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من حسام حسن.

ووصل بيراميدز للفوز رقم 13 على التوالي في الدوري، ورفع رصيده إلى النقطة 65 في صدارة الدوري من 26 مباراة.

بفارق 14 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي لعب 5 مباريات أقل من بيراميدز.

وتوقف رصيد سموحة عند النقطة 39 في المركز السابع من 27 مباراة.