لا يتوقفون عن الإنفاق.. تشيلسي يضم ديوسبري هال من ليستر

الثلاثاء، 02 يوليه 2024 - 17:16

كتب : FilGoal

ديوسبري هال

لا يتوقف تشيلسي عن ضم اللاعبين في سوق الانتقالات وضم صفقة ثالثة الصيف الجاري.

فبعدها ضم كل من مارك جويو من برشلونة وعوماري كيليمان من أستون فيلا ها هو يضم لاعبا ثالثا.

وأعلن تشيلسي انضمام كيرنان ديوسبري هال قادما من صفوف ليستر سيتي ليجتمع مع مدربه في صفوف الثعالب إنزو ماريسكا.

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ولم يذكر تشيلسي قيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفته 30 مليون جنيه إسترليني.

ووقع اللاعب الإنجليزي على عقد يربطه بالنادي اللندني حتى صيف عام 2030.

ويعد اللاعب من ناشئي ليستر وسبق وقضى إعارتين رفقة كل من بلاكبول ولوتون تاون.

وخلال الموسم الماضي مع ليستر شارك هال في 41 مباراة أساسيا من أصل 46 حيث ساهم في فوز الفريق بدوري الدرجة الأولى والعودة للدوري الإنجليزي.

وخلال تلك المباريات سجل 12 هدفا وصنع 14 آخرين.

ولم يسبق للاعب الإنجليزي تمثيل منتخب إنجلترا في أي مباراة.

ديوسبري هال ليستر سيتي تشيلسي الدوري الإنجليزي
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