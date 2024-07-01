كما انفرد في الجول – زيسكو يعلن انضمام إينوك ساكالا إلى مودرن فيوتشر

أعلن نادي زيسكو يونايتد الزامبي اليوم الإثنين رسميا رحيل لاعبه إينوك ساكالا لينضم إلى صفوف مودرن فيوتشر.

وكان FilGoal.com كشف قبل عدة أيام بإتمام فيوتشر الاتفاق مع زيسكو واللاعب لانضمامه إلى صفوفه بعقد يمتد لأربع سنوات. (طالع التفاصيل)

وكانت وسائل إعلام زامبية ذكرت قبل عدة أيام أن اللاعب اعتذر عن التواجد مع منتخب بلاده في كأس كوسافا الخاصة بالبلدان الواقعة في جنوب قارة إفريقيا لإتمام انتقاله إلى فيوتشر.

وقال فيرتا مويوندا المتحدث الإعلامي لزيسكو عبر الصفحة الرسمية لناديه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الصفقة: "نحن ممتنون لإسهامات ساكالا ونتمنى له الأفضل في رحله".

وأتم "إن انتقال ساكالا إلى فيوتشر يشهد فصلا جديدا في مسيرته وبلا شك سوف يتألق فيه، نشركه على التزامه وعمله الشاق وسوف نفتقده".

ويبلغ اللاعب من العمر 22 عاما إذ أنه من مواليد 23 مايو 2002.

ويعد ساكالا هو ثاني هدافي الدوري الزامبيي بعدما سجل 12 هدفا وقادهم للتأهل إلى الكونفدرالية.

وإجمالا سجل ساكالا 36 هدفا رفقة زيسكو.